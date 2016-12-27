Терористи на Донбасі передали Україні двох полонених жінок
Процедура пройшла між Донецьком і Макіївкою, повідомляє "LB.ua" з посиланням на інформагентство сепаратистів ДАН.
Звільнені жінкирозповіли, що умови їх тримання в так званій "ДНР" були нормальними.
Відзначимо, що напередодні цих жінок ватажки "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий зголосилися передати нардепу Надії Савченко.
Журналістка з Івано-Франківська Ольга Сворак (вона ж Богданова) була схоплена "ЛНР" в червні цього року. На окуповану територію вона приїхала в гості до місцевого "ополченців". Там вона була захоплена і звинувачена в роботі на СБУ.
Анжеліка Преснякова - колишня суддя районного суду Новоазовська і Апеляційного суду Донецької області. Про обставини її потрапляння в полон нічого не відомо.
Нагадаємо, що двоє українських військових, які зникли в районі Золотого, потрапили у полон до бойовиків.
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