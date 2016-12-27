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Терористи на Донбасі передали Україні двох полонених жінок

Процедура пройшла між Донецьком і Макіївкою
Терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" у вівторок, 27 грудня, передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.
Терористи на Донбасі передали Україні двох полонених жінок Фото: dan-news.info

Процедура пройшла між Донецьком і Макіївкою, повідомляє "LB.ua" з посиланням на інформагентство сепаратистів ДАН.

Звільнені жінкирозповіли, що умови їх тримання в так званій "ДНР" були нормальними.

Відзначимо, що напередодні цих жінок ватажки "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий зголосилися передати нардепу Надії Савченко.

Журналістка з Івано-Франківська Ольга Сворак (вона ж Богданова) була схоплена "ЛНР" в червні цього року. На окуповану територію вона приїхала в гості до місцевого "ополченців". Там вона була захоплена і звинувачена в роботі на СБУ.

Анжеліка Преснякова - колишня суддя районного суду Новоазовська і Апеляційного суду Донецької області. Про обставини її потрапляння в полон нічого не відомо.

Нагадаємо, що двоє українських військових, які зникли в районі Золотого, потрапили у полон до бойовиків.

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27 12 2016 09:55
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