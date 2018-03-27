"ДНР" заробила майже мільйон доларів на монополії мобільного зв'язку
За даними аналітиків, це лише мінімальні суми, які "ДНР" могла отримати від продажу додаткових 500 тисяч карток свого оператора внаслідок підвищення попиту на них і встановлення монополії на зв'язок. Надходження від подальшої абонентської плати і плати за послуги будуть значно вище. Про це йдеться в аналітичній доповіді "Донецького інституту інформації" "Що змінило відключення зв'язку в Донецьку?".
Оператор "ДНР" працює на базі захоплених станцій українського оператора "Київстар". Як стверджували в компанії Vodafone, більше третини обладнання в окремих районах Донецької і Луганської областей знаходиться в неробочому стані.
Нагадаємо, що в середині березня на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про алгоритм відновлення мобільного зв'язку в окремих регіонах Донецької і Луганської областей, який не працює з січня.
"Vodafone-Україна" - єдиний український мобільний оператор, який працював на окупованих територіях.
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