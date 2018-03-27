Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"ДНР" заробила майже мільйон доларів на монополії мобільного зв'язку

Це дохід від продажу близько 0,5 млн стартових пакетів власного оператора "Фенікс" за 2 місяці 2018 року
За час відсутності мобільного зв'язку Vodafone в окремий районах Донецької області так звана "ДНР" заробила від 750 тисяч до 1 мільйона доларів.
"ДНР" заробила майже мільйон доларів на монополії мобільного зв Фото: Reuters

За даними аналітиків, це лише мінімальні суми, які "ДНР" могла отримати від продажу додаткових 500 тисяч карток свого оператора внаслідок підвищення попиту на них і встановлення монополії на зв'язок. Надходження від подальшої абонентської плати і плати за послуги будуть значно вище. Про це йдеться в аналітичній доповіді "Донецького інституту інформації" "Що змінило відключення зв'язку в Донецьку?".

Оператор "ДНР" працює на базі захоплених станцій українського оператора "Київстар". Як стверджували в компанії Vodafone, більше третини обладнання в окремих районах Донецької і Луганської областей знаходиться в неробочому стані.

Нагадаємо, що в середині березня на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про алгоритм відновлення мобільного зв'язку в окремих регіонах Донецької і Луганської областей, який не працює з січня.

"Vodafone-Україна" - єдиний український мобільний оператор, який працював на окупованих територіях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2018 22:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.