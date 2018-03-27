"ДНР" заробила майже мільйон доларів на монополії мобільного зв'язку

Це дохід від продажу близько 0,5 млн стартових пакетів власного оператора "Фенікс" за 2 місяці 2018 року

За час відсутності мобільного зв'язку Vodafone в окремий районах Донецької області так звана "ДНР" заробила від 750 тисяч до 1 мільйона доларів.

За даними аналітиків, це лише мінімальні суми, які "ДНР" могла отримати від продажу додаткових 500 тисяч карток свого оператора внаслідок підвищення попиту на них і встановлення монополії на зв'язок. Надходження від подальшої абонентської плати і плати за послуги будуть значно вище. Про це йдеться в аналітичній доповіді "Донецького інституту інформації" "Що змінило відключення зв'язку в Донецьку?".

Оператор "ДНР" працює на базі захоплених станцій українського оператора "Київстар". Як стверджували в компанії Vodafone, більше третини обладнання в окремих районах Донецької і Луганської областей знаходиться в неробочому стані.

Нагадаємо, що в середині березня на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про алгоритм відновлення мобільного зв'язку в окремих регіонах Донецької і Луганської областей, який не працює з січня.

"Vodafone-Україна" - єдиний український мобільний оператор, який працював на окупованих територіях.