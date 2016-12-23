До 1 лютого знизять ціни на ліки від серцево-судинних захворювань та бронхіальної астми

До 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.

"З 1 січня починає діяти реферування цін на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинні, цукровий діабет ІІ типу і бронхіальна астма. До 1 лютого ціни на ліки по цих 3-х типах захворювань знизяться", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю "Українській правді".

Вона зазначила, що Україна реферує ціни з країнами-сусідами, і "ціни повинні впасти, при цьому не лише в держзакупівлях, але й аптеках".

"Ми даємо аптекам один місяць, аби вони розпродали те, що в них є за старими цінами і перейшли на нове ціноутворення. В кожній аптеці буде виписка по згаданих трьох нозологіях: міжнародна непатентована назва препарату та гранична ціна, вище якої не можна продавати препарат", - наголосила в.о. міністра.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет Міністрів прийняв рішення про референтне ціноутворення на ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, діабет і астма.

В Україні у 2017 році почнеться поступовий перехід до застосування страхової медицини, який триватиме три роки.