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До 2020 року фінансування охорони здоров'я збільшать до 85 мільярдів, - Супрун

Говорячи про медичну реформу, Супрун зазначила, що боятися її не варто
В.о. глави МОЗ Уляна Супрун каже, що обсяг фінансування сфери охорони здоров'я буде збільшено до 2020 року до 85 мільярдів гривень.
До 2020 року фінансування охорони здоров Уляна Супрун. Фото: УНІАН

"У наступні три роки є план збільшити фінансування охорони здоров'я на 25 мільярдів - до 85 млрд. у 2020 році. У відповідному законопроекті також вказано, що 5% ВВП до 2020 року має бути передано на медичну систему. Це дуже багато... Зараз багато коштів використовуються дуже неефективно", - заявила вона в ефірі "5 каналу".

Говорячи про медичну реформу, Супрун зазначила, що боятися її не варто. 

"Ті, хто боїться, думаю, не розуміють до кінця, як вона (система) буде змінюватися. Є дуже багато міфів, які розкручують ті, хто проти реформи. Коли ми зможемо донести до лікарів, як воно буде, думаю, вони вже не боятимуться", - зазначила в.о. міністра. 

Супрун додала, що серед медичної спільноти "є багато медиків, лікарів, медсестер та інших працівників, які чекають на реформу".

"Найважливіше, що тарифи (на медпослуги) будуть відкриті, прозорі, і всі будуть розуміти, скільки коштують медичні послуги. З 1 січня ми розпочинаємо з первинної ланки і у кожного пацієнта буде тариф, який отримає лікар за опіку над цим пацієнтом за рік", - пояснила Супрун.

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Вона зазначила, що у 2018 році будуть запроваджені деякі пілотні програми на послуги, які будуть покриватися державною страховкою, а у 2020 році відбудеться перехід на повну оплату за послуги. 

"У 2018-2020 роках ми побачимо, якою є спроможність держбюджету оплачувати ті послуги і побачимо, чи повернемо співоплату до цієї системи", - повідомила в.о. глави МОЗ.

Нагадаємо, що на думку Супрун, лікарів та медичних працівників змушують брати участь у мітингу проти реформи охорони здоров‘я.

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14 10 2017 17:16
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