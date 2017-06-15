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До 2020 року витрати держбюджету на медичні послуги зростуть з 55 млрд грн до 81,2 млрд грн, - МОЗ

Такі цифри заклали у Бюджетну резолюцію, проте для реалізації такого плану потрібне ухвалення парламентом законопроекту про фінансування медичної реформи
Уряд вніс до Бюджетної резолюції 370 грн на медичне обслуговування одного пацієнта на 2018 рік і 450 на 2019 рік, проте для виділення таких коштів потрібне ухвалення Верховною Радою законопроекту про фінансування медичної реформи.
До 2020 року витрати держбюджету на медичні послуги зростуть з 55 млрд грн до 81,2 млрд грн, - МОЗ Фото: ZN.ua

В тексті Бюджетної резолюції уряд зафіксував такі розміри тарифів, які покриватимуться лікарю первинної допомоги (терапевт, педіатр, сімейний лікар) за обслуговування одного пацієнта на рік. Якщо за попередніми розрахунками говорили про 240 грн, то у 2018 році уряд готовий збільшити суму до 370 грн, а у 2019 році - до 450 грн.

"Таким чином, на 2 тис. пацієнтів це створить річний дохід у 740 тис. грн у 2018 році (61 тис. грн на місяць до оподаткування) та 900 тис. грн у 2019 році (75 тис. грн на місяць до оподаткування). У цей бюджет входять оренда, робота лікаря, медсестри, прості витратні матеріали та базове покриття за аналізами. Ліки в цей бюджет не входять та будуть і далі розповсюджуватись через програму "Доступні ліки", - інформує "112.ua" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Очікується, що протягом 2018-2020 років витрати держбюджету на медичні послуги зростуть з 55 млрд грн до 81,2 млрд грн. Йдеться про збільшення фінансування на 10 млрд у 2018 році, на 8,2 наступного року і на 7,3 млрд у 2020 році. При цьому цифри можуть варіюватися в залежності від темпів реформування.

Наголошують: якщо депутати не ухвалять закон про фінансування медицини, неможливо буде реалізувати описану пропозицію уряду.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні з поправками глави профільного комітету Людмили Денисової і представника групи "Відродження" Андрія Шипка законопроект № 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

Разом з тим, Верховна Рада  відхилила проект закону №6329 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який є частиною медичної реформи.

 
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15 06 2017 15:17
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