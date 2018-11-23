До 2025 року сидіти в інтернеті через телефон будуть вчетверо більше українців, - Google

45% українських користувачів віком 16-34 років використовують для пошуку інформації лише смартфон

Компанія "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року й очікує чотириразового зростання кількості мобільних користувачів інтернету до 2025 року.

За словами провідного аналітика компанії "Google Україна" Олени Фігурної, онлайн-аудиторія України активно зростає з року в рік, при цьому збільшується і кількість інтернет-користувачів, що використовують мобільні пристрої, передає "Інтерфакс-Україна".

"У другому кварталі 2018 року проникнення смартфонів в Україні становило 57%. Цей показник нижчий, ніж в Європі, але завдяки двом таким чинникам, як активне проникнення мобільного інтернету після впровадження 4G та насичення ринку доступними моделями смартфонів, очікується збільшення підключених смартфонів учетверо до 2025 року", - зазначила Фігурна.

Динаміка збільшення кількості запитів із мобільних телефонів у 2018 році показала приріст у 61%, при тому, що, за даними Google, у світі ця цифра становить 50%.

Гендиректор "Google Україна" Дмитро Шоломко, виступаючи на панелі "Бізнес і технології", заявив, що за рік роботи Google.Pay в Україні кількість оплат через додаток зросла в 90 разів.

"На жаль, я не можу сказати, яке місце ми займаємо за кількістю "тапів" (транзакцій - ІФ) в Європі, але ми входимо до ТОП-5 найбільш активних країн", - зазначив він.

За даними міжнародної консалтингової компанії Ipsos Group, Україна з часткою онлайн-покупок у 30% відстає від Польщі на 9 процентних пунктів (п. п.), при цьому обганяючи Чехію на 7 п. п. Водночас кількість онлайн-покупок через мобільні пристрої в Україні становить 11% (на 5 п. п. вище, ніж у Польщі, та на 7 п. п. - ніж у Чехії).

При цьому 45% українських користувачів віком 16-34 років використовують для пошуку інформації лише смартфон.

"І тут дуже важливо, щоб ваш сайт відповідав вимогам швидкості та зручності. Оскільки 50% користувачів підуть із мобільного сайта, якщо він завантажується довше, ніж три секунди", - наголосила Фігурна.

У 2017 році, зазначила аналітик "Google Україна", на 33% збільшилася кількість завантажених додатків із Google.Play. А в середньому український користувач використовує додатки 2 години та 18 хвилин на добу.

До топ-5 найбільш використовуваних українцями додатків, за версією Cantar TNS CMeter Mobile, увійшли: Viber - ним користуються 97% української аудиторії, Chrome - 91,1%, YouToube - 90%, Gmail - 82,5% і Facebook - 76,9%.

Нагадаємо, що корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.