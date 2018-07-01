До 2040 року мусульмани стануть другою найбільшою релігійною групою у США
Найчисельнішими релігійними групами у США сьогодні є християни та юдеї, пише Euronews. Водночас, за оцінками Pew Research Center, у 2017 році в США проживало 3,45 млн мусульман, що становить близько 1,1% від загального населення країни.
"Мусульманське населення США буде розвиватися набагато швидше, ніж юдейське", – пояснюють у дослідницькому центрі.
Фото: twitter.com/johngramlich
До 2050 року мусульманське населення США, за прогнозами, становитиме 8,1 млн людей, або 2,1% від загальної чисельності населення країни.
На сьогодні немає офіційної статистики щодо численності мусульманського населення США, однак, за даними Pew Research Center, кількість мусульман у США "швидко зростає" – щороку додається близько 100 000 послідовників релігії внаслідок міграції та збільшення рівня народжуваності.
Нагадаємо, за прогнозами, кількість мусульманського населення в Європі потроїться до 2050 року.
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