До 2050 року на Кіліманджаро не буде льодовиків – вчені

Льодовики по всьому світу, зокрема останній льодовик в Африці, неминуче зникнуть до 2050 року через зміну клімату.

Про це йдеться у доповіді ООН, пише ВВС.

Згідно зі звітом ЮНЕСКО, третина льодовиків, які є на об'єктах Світової спадщини ООН, розтануть протягом трьох десятиліть.

Останні льодовики гори Кіліманджаро зникнуть так само, як і льодовики в Альпах і національному парку Йосеміті у США. Вони тануть незалежно від дій світу щодо боротьби зі зміною клімату, вважають автори.

Близько 18 600 льодовиків було виявлено на 50 об'єктах Світової спадщини ООН. Вони становлять майже 10% площі зледеніння Землі і включають відомі туристичні місця та місця, які є священними для місцевого населення.

"Льодовики є одним із цінних індикаторів зміни клімату, тому що їх видно. Це те, що ми дійсно можемо бачити", – заявили дослідники.

Вони кажуть, що решту льодовиків на об'єктах Світової спадщини ООН можна врятувати, але тільки якщо світ обмежить глобальне потепління до 1,5 °C.

Вчені надали список об'єктів Світової спадщини, які зникнуть до 2050 року:

Гірканські ліси (Іран)

Національний парк Дурмітор (Чорногорія)

Національний парк Вірунга (Демократична Республіка Конго)

Мальовничий та історичний район Хуанлун (Китай)

Єллоустонський національний парк (США)

Національний парк/природний ліс Маунт-Кенія (Кенія)

Піренеї Мон-Пердю (Франція, Іспанія)

Національний парк гір Рувензорі (Уганда)

Плато Путорана (росія)

Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцарія)

Національний парк Наханні (Канада)

Національний парк Лоренца (Індонезія)

Природна система заповідника Острів Врангеля (росія)

Національний парк Кіліманджаро (Танзанія)

Йосемітський національний парк (США)

Доломітові Альпи (Італія)

Незаймані ліси Комі (росія)

Раніше повідомлялось, що Світовий океан закликали визнати живою істотою та наділити правами.