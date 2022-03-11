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До 2050 року на Кіліманджаро не буде льодовиків – вчені

Льодовики по всьому світу, зокрема останній льодовик в Африці, неминуче зникнуть до 2050 року через зміну клімату.
До 2050 року на Кіліманджаро не буде льодовиків – вчені Джерело: ecotech.news

Про це йдеться у доповіді ООН, пише ВВС.

Згідно зі звітом ЮНЕСКО, третина льодовиків, які є на об'єктах Світової спадщини ООН, розтануть протягом трьох десятиліть.

Останні льодовики гори Кіліманджаро зникнуть так само, як і льодовики в Альпах і національному парку Йосеміті у США. Вони тануть незалежно від дій світу щодо боротьби зі зміною клімату, вважають автори.

Близько 18 600 льодовиків було виявлено на 50 об'єктах Світової спадщини ООН. Вони становлять майже 10% площі зледеніння Землі і включають відомі туристичні місця та місця, які є священними для місцевого населення.

"Льодовики є одним із цінних індикаторів зміни клімату, тому що їх видно. Це те, що ми дійсно можемо бачити", – заявили дослідники.

Вони кажуть, що решту льодовиків на об'єктах Світової спадщини ООН можна врятувати, але тільки якщо світ обмежить глобальне потепління до 1,5 °C.

Вчені надали список об'єктів Світової спадщини, які зникнуть до 2050 року:

  • Гірканські ліси (Іран)
  • Національний парк Дурмітор (Чорногорія)
  • Національний парк Вірунга (Демократична Республіка Конго)
  • Мальовничий та історичний район Хуанлун (Китай)
  • Єллоустонський національний парк (США)
  • Національний парк/природний ліс Маунт-Кенія (Кенія)
  • Піренеї Мон-Пердю (Франція, Іспанія)
  • Національний парк гір Рувензорі (Уганда)
  • Плато Путорана (росія)
  • Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцарія)
  • Національний парк Наханні (Канада)
  • Національний парк Лоренца (Індонезія)
  • Природна система заповідника Острів Врангеля (росія)
  • Національний парк Кіліманджаро (Танзанія)
  • Йосемітський національний парк (США)
  • Доломітові Альпи (Італія)
  • Незаймані ліси Комі (росія)

Раніше повідомлялось, що Світовий океан закликали визнати живою істотою та наділити правами.

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03 11 2022 11:31
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