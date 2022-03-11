До 2050 року на Кіліманджаро не буде льодовиків – вчені
Про це йдеться у доповіді ООН, пише ВВС.
Згідно зі звітом ЮНЕСКО, третина льодовиків, які є на об'єктах Світової спадщини ООН, розтануть протягом трьох десятиліть.
Останні льодовики гори Кіліманджаро зникнуть так само, як і льодовики в Альпах і національному парку Йосеміті у США. Вони тануть незалежно від дій світу щодо боротьби зі зміною клімату, вважають автори.
Близько 18 600 льодовиків було виявлено на 50 об'єктах Світової спадщини ООН. Вони становлять майже 10% площі зледеніння Землі і включають відомі туристичні місця та місця, які є священними для місцевого населення.
"Льодовики є одним із цінних індикаторів зміни клімату, тому що їх видно. Це те, що ми дійсно можемо бачити", – заявили дослідники.
Вони кажуть, що решту льодовиків на об'єктах Світової спадщини ООН можна врятувати, але тільки якщо світ обмежить глобальне потепління до 1,5 °C.
Вчені надали список об'єктів Світової спадщини, які зникнуть до 2050 року:
- Гірканські ліси (Іран)
- Національний парк Дурмітор (Чорногорія)
- Національний парк Вірунга (Демократична Республіка Конго)
- Мальовничий та історичний район Хуанлун (Китай)
- Єллоустонський національний парк (США)
- Національний парк/природний ліс Маунт-Кенія (Кенія)
- Піренеї Мон-Пердю (Франція, Іспанія)
- Національний парк гір Рувензорі (Уганда)
- Плато Путорана (росія)
- Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцарія)
- Національний парк Наханні (Канада)
- Національний парк Лоренца (Індонезія)
- Природна система заповідника Острів Врангеля (росія)
- Національний парк Кіліманджаро (Танзанія)
- Йосемітський національний парк (США)
- Доломітові Альпи (Італія)
- Незаймані ліси Комі (росія)
Раніше повідомлялось, що Світовий океан закликали визнати живою істотою та наділити правами.
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