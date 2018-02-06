До 2050 року поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини
Передбачається, що нова транспортна мережа з'єднає 94 порти, 38 аеропортів, а також 15 тис кілометрів модернізованих швидкісних залізниць, повідомляє ЦТС.
"Завдання TEN-T - з'єднати континент як із заходу на схід, так і з півночі на південь в мінімальні терміни", - зазначив експерт PricewaterhouseCoopers Паоло Джуглімінетті.
У березні 2018 року проект розширили - з'явився новий план щодо підвищення військової мобільності в рамках Євросоюзу і за його межами.
Як розповів Джуглімінетті, в період 2021-2027 на його реалізацію направлять 6,5 млрд євро.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр інфраструктури та будівництва Польщі Анджей Адамчик підписали Меморандум про співпрацю в будівництві транспортного коридору Via Carpatia.
Польський міністр зазначив, що приєднання до проекту Києва дасть можливість вписати шлях Via Carpatia до мережі транс'європейської транспортної системи TEN-T.
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