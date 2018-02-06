Згідно зі стратегією Євросоюзу щодо розвитку транспортних коридорів в мережі TEN-T, до 2050 року поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини.

Передбачається, що нова транспортна мережа з'єднає 94 порти, 38 аеропортів, а також 15 тис кілометрів модернізованих швидкісних залізниць, повідомляє ЦТС.

"Завдання TEN-T - з'єднати континент як із заходу на схід, так і з півночі на південь в мінімальні терміни", - зазначив експерт PricewaterhouseCoopers Паоло Джуглімінетті.

У березні 2018 року проект розширили - з'явився новий план щодо підвищення військової мобільності в рамках Євросоюзу і за його межами.

Як розповів Джуглімінетті, в період 2021-2027 на його реалізацію направлять 6,5 млрд євро.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр інфраструктури та будівництва Польщі Анджей Адамчик підписали Меморандум про співпрацю в будівництві транспортного коридору Via Carpatia.

Польський міністр зазначив, що приєднання до проекту Києва дасть можливість вписати шлях Via Carpatia до мережі транс'європейської транспортної системи TEN-T.