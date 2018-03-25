До 2100 року в Африці може зникнути понад половина видів тварин і птахів, – ООН
Про це пише "Громадське" з посиланням на IPBES.
Зазначається про загрози екосистемам таких регіонів, як Європа, Північна і Південна Америки, Африка, Центральна Азія й Азіатсько-тихоокеанський регіон.
Головна проблема для біорізноманіття – зміна клімату.
У Південно-Східній Азії до 2050 року зникне до 90% коралів, навіть якщо вдасться уповільнити глобальне потепління. До 2048 року в регіоні не залишиться рибних ресурсів, якщо промисловий вилов триватиме в такому ж темпі.
Експерти вважають, що до 2100 року в Африці можуть зникнути більше половини видів птахів і тварин. Висихання африканських озер також призведе до зникнення багатьох видів рослин. Ситуація погіршиться у зв'язку із ростом населення континенту, яке до 2050 року за прогнозами збільшиться з 1,25 млрд до 2,5 млрд людей.
Нагадаємо, в Кенії у віці 45 років помер носоріг на ім'я Судан – останній самець північного білого носорога.
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