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До 2100 року в Африці може зникнути понад половина видів тварин і птахів, – ООН

Існують також загрози екосистемам Європи, Північної і Південної Америки, Центральної Азії та Азіатсько-тихоокеанського регіону
Організація Об'єднаних Націй опублікувала доповідь, у якій йдеться про те, що кількість біологічних видів у світі значно скоротиться вже до 2050 року.
До 2100 року в Африці може зникнути понад половина видів тварин і птахів, – ООН Фото: mirror.co.uk

Про це пише "Громадське" з посиланням на IPBES.

Зазначається про загрози екосистемам таких регіонів, як Європа, Північна і Південна Америки, Африка, Центральна Азія й Азіатсько-тихоокеанський регіон.

Головна проблема для біорізноманіття – зміна клімату.

У Південно-Східній Азії до 2050 року зникне до 90% коралів, навіть якщо вдасться уповільнити глобальне потепління. До 2048 року в регіоні не залишиться рибних ресурсів, якщо промисловий вилов триватиме в такому ж темпі.

Експерти вважають, що до 2100 року в Африці можуть зникнути більше половини видів птахів і тварин. Висихання африканських озер також призведе до зникнення багатьох видів рослин. Ситуація погіршиться у зв'язку із ростом населення континенту, яке до 2050 року за прогнозами збільшиться з 1,25 млрд до 2,5 млрд людей.

Нагадаємо, в Кенії у віці 45 років помер носоріг на ім'я Судан – останній самець північного білого носорога.

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25 03 2018 23:54
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