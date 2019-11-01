Скільки кандидатам коштуватиме реклама на ТБ, - ІНФОГРАФІКА

Десятки й навіть сотні тисяч гривень лише за одну хвилину політичної реклами на рейтингових національних телеканалах – такі розцінки українські медіа сформували напередодні президентських виборів.

Найбільше з-поміж усіх українських телеканалів за показ політичної реклами править ТРК “Україна” Ріната Ахметова, повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

За секунду реклами з 18:00 до 19:00 у будні кандидат у Президенти України має сплатити 5 658 гривень. Тобто ролик тривалістю 30 секунд коштуватиме майже 170 тисяч, а хвилинний – понад 300 тисяч. Найдешевше на телеканалі “Україна” агітувати о 5:00 ранку. У цей час вартість секунди ефіру становить 366 гривень.

Нещодавно Рух ЧЕСНО зафіксував на ТРК “Україна” 20-секундний ролик партії “Основа” з анонсом балотування Сергія Тарути у Президенти. Одна трансляція такого ролика у вечірньому прайм-таймі, згідно з прейскурантом каналу, мала б обійтися Таруті або його партії приблизно у 100 тисяч гривень.

Оприлюднені прайси дають змогу перевірити, чи зазначають партії у своїх звітах реальні витрати на рекламу.

Нижчі розцінки має телеканал “Інтер” Дмитра Фірташа й Сергія Льовочкіна.

Секунда ефіру з 19:00 до 20:00 коштуватиме кандидату 2715 гривень. Інформація про вартість нічної реклами на “Інтері” відсутня. Судячи з доступних даних, найдешевша реклама на цьому каналі – між 6:00 і 7:00 ранку: за секунду ефіру доведеться сплатити 370 гривень, тобто за ролик на 30 секунд – понад 11 тисяч гривень.

Напередодні Нового року “Інтер”, зокрема, транслював рекламний ролик “Опозиційної платформи – За життя”, у якому Юрія Бойка позиціонували як “єдиного кандидата від опозиції”. Один показ 46-секундного ролика у вечірньому прайм-таймі повинен був коштувати команді Бойка-Рабіновича від 45 до 125 тисяч гривень.

Мав свою рекламу тривалістю 30 секунд на “Інтері” й нардеп-мажоритарник, лідер партії “Народний контроль” Дмитро Добродомов.

Третє місце за вартістю політичної реклами посідає телеканал “СТБ” медіахолдингу Віктора Пінчука StarLightMedia.

Найбільше за рекламу там потрібно віддати в неділю з 20:00 до 22:00, коли секунда рекламного часу коштує 2400 грн. А от з першої ночі до шостої ранку на “СТБ” правлять лише 1,20 грн за секунду. Такі самі розцінки на нічний ефір має й телеканал ICTV. Прайм-тайм там коштуватиме 1478 грн за секунду.

Нещодавно на “СТБ” рекламу розміщував і Президент України Петро Порошенко. За один показ ролика у вечірньому прайм-таймі він мав би заплатити від 34 до 75 тис. грн у будні та до 130 тис. у неділю.

Улітку Адміністрація Президента повідомила, що Порошенко з власної кишені оплачував трансляцію реклами на підтримку автокефалії. Гарант обіцяв зазначити ці видатки у своїй декларації за 2018 рік. Утім, її подання відбудеться вже після президентських виборів.

Також на “СТБ” розміщував нещодавно рекламу “Опозиційний блок”. Рекламний ролик тривалістю 16 секунд у вечірньому прайм-таймі мав би коштувати партії від 10 до майже 40 тис. грн.

Телеканал “1+1” Ігоря Коломойського за секунду ефіру з 20:00 до 23:00 братиме 1050 грн. Найдешевший час – із 23:00 до другої ночі, коли секунда коштує 320 грн.

Наприклад, якби Володимир Зеленський платив “1+1” за новорічне відеозвернення за офіційними розцінками каналу, то мав би викласти за 1 хвилину 16 секунд ефіру майже 25 тис. грн. Однак, зважаючи на те, що в новорічну ніч люди дивляться телебачення значно довше, то й вартість реклами опівночі мала би бути в рази вищою.

Часто на “1+1” рекламу замовляє й ВО “Батьківщина”. Протягом останніх кількох тижнів телеканал демонструє відео з новорічними вітаннями Юлії Тимошенко. Один показ такого ролика тривалістю 46 секунд у вечірньому прайм-таймі, згідно з цінами каналу, мав би коштувати партії 37-48 тис. грн.

Розцінки суспільного телеканалу “UA:Перший” значно нижчі. Там прайм-тайм обійдеться кандидатам у 70 грн за секунду. Уночі таке задоволення коштуватиме ще дешевше – 12 грн за секунду, тобто 360 грн за один 30-секундний ролик.

Упродовж 2018 року Рух ЧЕСНО взагалі не фіксував політичної реклами на “UA:Перший”. Найімовірніше, це пов’язане з тим, що рік тому “Суспільне” вирішило відмовитися від такої реклами поза періодом офіційної виборчої кампанії.

Найдорожчу рекламу мають канали з найвищими рейтингами. Національна рада з питань телебачення й радіомовлення за результатами панельного дослідження телевізійної аудиторії за ІІІ квартал 2018 року повідомила, що лідирує з-поміж національних телеканалів ТРК “Україна”, далі йдуть “1+1” та “Інтер”.

Порівняно з виборами 2014 року вартість політичної реклами на телеканалах значно зросла – приблизно на 35-40%.

У Законі України “Про вибори Президента” зазначено, що ЗМІ визначають ціну на політичну рекламу не пізніше, як за 100 днів до дня виборів. Ця вартість не повинна перевищувати середньоарифметичне значення комерційної реклами за останні три квартали року.

Напередодні виборів Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, медіа мали скласти свої прайси до 20 грудня минулого року та опублікувати їх до 30 грудня в офіційних виданнях “Голос України” або “Урядовий кур’єр”.

З 2016 року парламентські партії в Україні отримують на свою поточну діяльність кошти з держбюджету, нагадує видання. Частина партій використовувала ці гроші на телерекламу або навіть на джинсу (приховану рекламу, участь в ефірах тощо). Однак закон забороняє витрачати держкошти на діяльність, пов’язану з виборами, тож партії повинні залучати на ці потреби приватні внески.

Також, політична реклама на період виборів президента найдорожче коштує на каналах "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2" - 5,658 тис. грн/сек. ефірного часу в прайм-тайм, тоді як на радіо максимальні ставки на рівні до 4 грн/сек. у Києві.