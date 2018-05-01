CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез ускладнення погодних умов Міжнародний аеропорт "Харків" не приймає деякі рейси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До аеропорту "Харків" через туман запізнюються рейси
Літаки запізнюються на 2-3 години
Фото: ngs42.ru
Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".
Таким чином літак з Києва (Бориспіль), який за розкладом повинен був прилетіти до Харкова о 16:35, затримується до 18:05.
А літак зі Стамбула, який повинен був прилетіти о 17:00, затримається до 19:40. Також з аеропорту на три години перенесли виліт до Стамбула - з 17:40 на 20:40.
Нагадаємо, раніше у столичному аеропорту "Київ" на дві години затримали рейс "Київ-Анкара" через котів на борту.
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05 01 2018 21:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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