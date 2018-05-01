До аеропорту "Харків" через туман запізнюються рейси

Через ускладнення погодних умов Міжнародний аеропорт "Харків" не приймає деякі рейси.

Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

Таким чином літак з Києва (Бориспіль), який за розкладом повинен був прилетіти до Харкова о 16:35, затримується до 18:05.

А літак зі Стамбула, який повинен був прилетіти о 17:00, затримається до 19:40. Також з аеропорту на три години перенесли виліт до Стамбула - з 17:40 на 20:40.

Нагадаємо, раніше у столичному аеропорту "Київ" на дві години затримали рейс "Київ-Анкара" через котів на борту.