До американського наркодилера під час прямої трансляції на Facebook нагрянула поліція, – ВІДЕО

Коли прийшла поліція, чоловік вів пряму трансляцію на Facebook, де хвалився заробленими грошима

22-річного Бріона Холлінгса в результаті спецоперації затримали співробітники поліції у його власному будинку в місті Джексонвіль в американському штаті Флорида.

Коли прийшла поліція, чоловік вів пряму трансляцію на Facebook, де хвалився заробленими грошима.

Раптом вираз його обличчя змінився. За мить чоловік вибіг з кімнати.

Через деякий час в кадрі з'явилися співробітники поліції.

Як повідомляє Action News JAX, під час затримання в будинку Холлінгса виявили кокаїн, таблетки оксикодону, пістолет і патрони до нього.

ЗМІ з посиланням на поліцейські звіти повідомляє про довгий "послужний список" Холлінгса: злочинне завдання шкоди, насильство над дітьми, порушення кордонів приватної власності і два звинувачення в незаконному обігу наркотиків.

Зараз чоловік перебуває під вартою та очікує на суд, який відбудеться за три тижні.

Нагадаємо, громадянин Таїланду під час прямого ефіру на Facebook вбив власну дочку і наклав на себе руки.