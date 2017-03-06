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До американського наркодилера під час прямої трансляції на Facebook нагрянула поліція, – ВІДЕО

Коли прийшла поліція, чоловік вів пряму трансляцію на Facebook, де хвалився заробленими грошима
22-річного Бріона Холлінгса в результаті спецоперації затримали співробітники поліції у його власному будинку в місті Джексонвіль в американському штаті Флорида.
До американського наркодилера під час прямої трансляції на Facebook нагрянула поліція, – ВІДЕО Фото: google.com

Коли прийшла поліція, чоловік вів пряму трансляцію на Facebook, де хвалився заробленими грошима.

Раптом вираз його обличчя змінився. За мить чоловік вибіг з кімнати.

Через деякий час в кадрі з'явилися співробітники поліції.

Як повідомляє Action News JAX, під час затримання в будинку Холлінгса виявили кокаїн, таблетки оксикодону, пістолет і патрони до нього.

ЗМІ з посиланням на поліцейські звіти повідомляє про довгий "послужний список" Холлінгса: злочинне завдання шкоди, насильство над дітьми, порушення кордонів приватної власності і два звинувачення в незаконному обігу наркотиків.

Зараз чоловік перебуває під вартою та очікує на суд, який відбудеться за три тижні.

Нагадаємо, громадянин Таїланду під час прямого ефіру на Facebook вбив власну дочку і наклав на себе руки.

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03 06 2017 23:59
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