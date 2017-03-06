До американського наркодилера під час прямої трансляції на Facebook нагрянула поліція, – ВІДЕО
Коли прийшла поліція, чоловік вів пряму трансляцію на Facebook, де хвалився заробленими грошима.
Раптом вираз його обличчя змінився. За мить чоловік вибіг з кімнати.
Через деякий час в кадрі з'явилися співробітники поліції.
Як повідомляє Action News JAX, під час затримання в будинку Холлінгса виявили кокаїн, таблетки оксикодону, пістолет і патрони до нього.
ЗМІ з посиланням на поліцейські звіти повідомляє про довгий "послужний список" Холлінгса: злочинне завдання шкоди, насильство над дітьми, порушення кордонів приватної власності і два звинувачення в незаконному обігу наркотиків.
Зараз чоловік перебуває під вартою та очікує на суд, який відбудеться за три тижні.
Нагадаємо, громадянин Таїланду під час прямого ефіру на Facebook вбив власну дочку і наклав на себе руки.
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