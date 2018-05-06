До АП направили заяву про відмову Вишинського від українського громадянства
Про це повідомив його адвокат Андрій Доманський агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми додатково хочемо зафіксувати її відправлення на місці до АП вручну. Ми б не хотіли, щоб воно десь там "загубилося". Крім того, нагадаю, що Кирило Вишинський зробив офіційну заяву про вихід з громадянства України під час засідання суду і її було озвучено через ЗМІ", – сказав Доманський.
Адвокат також не виключив обмін свого підзахисного на українського журналіста Романа Сущенка, якого 4 червня суд у Росії засудив до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.
"Вишинський зробив у п'ятницю (1 червня – ред.) відповідну заяву, він розуміє, що є "предметом" для обміну, що це була спецоперація, підготовлена під певний момент. Ми добре це бачимо. Кирило і прийняв рішення про вихід із громадянства України, виходячи з цієї позиції", – заявив Доманський.
Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.
Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.
Апеляційний суд Херсонської області залишив Вишинського під арештом.
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