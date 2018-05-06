До АП направили заяву про відмову Вишинського від українського громадянства

Адвокат також не виключив обмін свого підзахисного на українського журналіста Романа Сущенка

До Адміністрації Президента України направили заяву про відмову керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського від українського громадянства.

Про це повідомив його адвокат Андрій Доманський агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми додатково хочемо зафіксувати її відправлення на місці до АП вручну. Ми б не хотіли, щоб воно десь там "загубилося". Крім того, нагадаю, що Кирило Вишинський зробив офіційну заяву про вихід з громадянства України під час засідання суду і її було озвучено через ЗМІ", – сказав Доманський.

Адвокат також не виключив обмін свого підзахисного на українського журналіста Романа Сущенка, якого 4 червня суд у Росії засудив до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.

"Вишинський зробив у п'ятницю (1 червня – ред.) відповідну заяву, він розуміє, що є "предметом" для обміну, що це була спецоперація, підготовлена під певний момент. Ми добре це бачимо. Кирило і прийняв рішення про вихід із громадянства України, виходячи з цієї позиції", – заявив Доманський.

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.

Апеляційний суд Херсонської області залишив Вишинського під арештом.