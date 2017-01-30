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До Авдіївки відправили додатковий наряд поліцейських, - ФОТО

Правоохоронці переведені на посилений варіант несення служби
В Авдіївку направили додатковий наряд поліцейських, правоохоронці переведені на посилений варіант несення служби.
До Авдіївки відправили додатковий наряд поліцейських, - ФОТО Фото: mvs.gov.ua

Особовий склад переведено на посилений варіант несення служби за рішенням начальника поліції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна. 

В Авдіївку додатково направлено зведений загін поліцейських з Покровської оперативної зони. Поліцейські будуть нести службу в прифронтовому місті протягом двох тижнів. В основні завдання загону входить надання допомоги місцевим жителям та забезпечення правопорядку в місті. Сьогодні зведений загін вже приступив до виконання своїх обов'язків, - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.


Фото: mvs.gov.ua

В. о. начальника Авдіївського відділення поліції Віталій Головатенко доповів, що місцева поліція переведена в стан повної готовності, правоохоронці реагують на всі повідомлення громадян і надають їм необхідну допомогу. Відділення поліції підключено до генераторів, щоб забезпечити його безперебійну роботу.


Фото: mvs.gov.ua

Прифронтове місто вже третю добу страждає від інтенсивних обстрілів бойовиків. Поранені двоє місцевих жителів, пошкоджено шість приватних будинків, місто залишилося без світла, є перебої з мобільним зв'язком.


Фото: mvs.gov.ua

Незважаючи на те, що в місті відсутнє електропостачання і не працюють автозаправні станції, Авдіївське відділення поліції повністю забезпечена паливно-мастильними засобами для того, щоб правоохоронці своєчасно могли виїжджати на всі виклики.


Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, що рано-вранці 29 січня бойовики обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

Сьогодні вранці в штабі АТО заявили, що в ході боїв на Донбасі за минулу добу п'ять українських військових загинули, 14 поранено. Сьогодні загинули вже двоє бійців, ще п'ятеро отримали поранення. Більшість втрат ЗСУ зазнали в районі авдіївської промзони.

Також, відомо, що в результаті обстрілу промзони були поранені двоє місцевих жителів. Сьогодні вранці їх доставили в дніпровську лікарню ім. І. Мечникова.

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30 01 2017 15:01
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