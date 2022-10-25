До безпечних регіонів за програмою релокації вже переїхало 761 підприємство

588 з них вже працюють на новому місці.

З регіонів активних бойових дій у більш безпечні переїхало 761 підприємство, з них 588 вже відновили свою діяльність, ще 274 – шукають локацію або спосіб транспортування.

"На сьогодні 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій у більш безпечні, 588 з них вже працюють на новому місці. В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, а й тисячі робочих місць", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільша частка підприємств оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24% від загальної кількості релокованих підприємств), переробної промисловості (31,71%).

Також серед релокованих – підприємства у сфері інформації та телекомунікацій (6,34%), професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%) та будівництва (4,15%).

Найбільше підприємств (30% з усіх релокованих) переїхало до Львівської області. До Закарпатської області релоковано 17% підприємств, Чернівецької – 11%, Івано-Франківської – 8%, Хмельницької та Тернопільської – по 7%.

За інформацією Мінекономіки, переміщення здійснюється в один із 16 регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська області.

Нагадаємо, урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою.