ПОЛІТИКА НОВИНИЕшелон із військовою технікою перекинули до Білорусі російські війська. Мова йде про 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної технік
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До Білорусі приїхали російські зенітні комплекси "Тор"
31 березня 2014 року, Сімферополь. Жінка проходить повз ешелон українських танків, які вивозять з Криму. 28 березня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу повернути Україні військову техніку тих частин, які не зрадили українській присязі. Фото: AFP
Ешелон із військовою технікою перекинули до Білорусі російські війська. Мова йде про 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки, повідомляє телеграм-група "Беларускі Гаюн".
Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ Краснодарського краю РФ 25 листопада. Вже сьогодні, 28 листопада, о 10:00 його було помічено на станції Орша-Центральна Вітебської області Білорусі, йдеться у повідомленні.
Пунктом призначення цього ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області. За низкою джерел, це не єдиний військовий ешелон із ЗРК "Тор-М2", які окупанти перекидають до Білорусі.
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28 11 2022 18:45 МЕДІА
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