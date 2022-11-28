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До Білорусі приїхали російські зенітні комплекси "Тор"

Ешелон із військовою технікою перекинули до Білорусі російські війська. Мова йде про 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної технік
До Білорусі приїхали російські зенітні комплекси "Тор" 31 березня 2014 року, Сімферополь. Жінка проходить повз ешелон українських танків, які вивозять з Криму. 28 березня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу повернути Україні військову техніку тих частин, які не зрадили українській присязі. Фото: AFP

Ешелон із військовою технікою перекинули до Білорусі російські війська. Мова йде про  15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки, повідомляє телеграм-група "Беларускі Гаюн".

Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ Краснодарського краю РФ 25 листопада. Вже сьогодні, 28 листопада, о 10:00 його було помічено на станції Орша-Центральна Вітебської області Білорусі, йдеться у повідомленні.

Пунктом призначення цього ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області. За низкою джерел, це не єдиний військовий ешелон із ЗРК "Тор-М2", які окупанти перекидають до Білорусі.

 


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28 11 2022 18:45
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