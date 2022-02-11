ПОЛІТИКА НОВИНИУряд Великої Британії в рамках тестування програми Yarrow – конфіденційного плану дій на випадок відключення електроенергії – останніми днями провів серію навчань з урядовими департаментами та порадами по всій країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До блекауту готується Британія – секретний план підготував уряд
Велика Британія десятиліттями проводила невдалу консервативну енергетичну політику
Фото: Главком
Про це повідомляє The Guardian.
Видання ознайомилося з документами, зазначеними як "офіційно конфіденційні", в яких попереджається, що за найгіршого сценарію всі сфери економіки, включаючи транспорт, забезпечення продовольством, водопостачання, зв'язок та енергетику, можуть бути серйозно порушені на строк до тижня.
Газета наводить заяву тіньового міністра з проблем зміни клімату Еда Мілібенда: "Усі уряди планують дії на випадок найгірших сценаріїв, але правда в тому, що ми вразливі як країна в наслідок десятиліть невдалої консервативної енергетичної політики".
Як фактори, що впливають на енергетичну безпеку Великої Британії, він назвав заборону вітроенергетики на суші, скорочення інвестицій в енергоефективні галузі, зупинку атомної енергетики та закриття газових сховищ. Це, вважає він, "привело до зростання рахунків та залежності від імпорту газу".
The Guardian пише, що одне з її джерел заявило: "Уряд прагне не допустити жодного розголосу програми Yarrow, оскільки не хоче, щоб вона розглядалася як пов'язана із ситуацією навколо України, постачанням енергії та вартістю життя. Але нам потрібно заздалегідь подумати про те, як ми зможемо допомогти людям. Той факт, що чиновники говорять про це зараз, означає одне – вони справді стурбовані тим, що це реально може статися".
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