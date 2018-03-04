До Бубенчика не можна застосувати закон про амністію, - прокурор
"По-перше, про це ще рано говорити. По-друге, там немає статті 115 (КК), там тільки є стаття про замах на правоохоронців", - повідомив виданню УНІАН.
"А по-третє, цей закон є нікчемним, оскільки прописаний так, що суперечить Кримінальному процесуальному кодексу, в якому йдеться про те, що будь-який закон, який не відповідає порядку, прописаному в КПК, не може бути застосований", - сказав Донський.
Закон про амністію учасників Революції Гідності був прийнятий парламентом 21 лютого 2014 року.
Як відомо, 3 квітня ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані в правоохоронців. Його підозрюють у вбивстві двох правоохоронців.
Бубенчика підозрюють в посяганні на життя співробітників правоохоронного органу (стаття 348 КК), умисне вбивство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК) і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ( ч.1 ст. 263 КК).
У законі про амністію вказана лише 348 стаття КК. Статей 115 і 263 КК в законі немає.
У вівторок суд обирає йому запобіжний захід.
Депутат Володимир Парасюк і Семен Семенченко готові взяти Бубенчика на поруки.
Нагадаємо, правоохоронні органи у вівторок затримали Івана Бубенчика - активіста Майдану, який заявив, що вбив двох командирів спецпідрозділу "Беркут".
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