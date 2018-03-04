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До Бубенчика не можна застосувати закон про амністію, - прокурор

Закон про амністію учасників Революції Гідності був прийнятий парламентом 21 лютого 2014 року
Прокурор Департаменту спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський вважає, що закон про амністію учасників Революції гідності, не може бути застосований до підозрюваного Івана Бубенчика.
До Бубенчика не можна застосувати закон про амністію, - прокурор Фото: з відкритих джерел

"По-перше, про це ще рано говорити. По-друге, там немає статті 115 (КК), там тільки є стаття про замах на правоохоронців", - повідомив виданню УНІАН.

"А по-третє, цей закон є нікчемним, оскільки прописаний так, що суперечить Кримінальному процесуальному кодексу, в якому йдеться про те, що будь-який закон, який не відповідає порядку, прописаному в КПК, не може бути застосований", - сказав Донський.

Закон про амністію учасників Революції Гідності був прийнятий парламентом 21 лютого 2014 року.

Як відомо, 3 квітня ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані в правоохоронців. Його підозрюють у вбивстві двох правоохоронців.

Бубенчика підозрюють в посяганні на життя співробітників правоохоронного органу (стаття 348 КК), умисне вбивство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК) і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ( ч.1 ст. 263 КК).

У законі про амністію вказана лише 348 стаття КК. Статей 115 і 263 КК в законі немає.

У вівторок суд обирає йому запобіжний захід.

Депутат Володимир Парасюк і Семен Семенченко готові взяти Бубенчика на поруки.

Нагадаємо, правоохоронні органи у вівторок затримали Івана Бубенчика - активіста Майдану, який заявив, що вбив двох командирів спецпідрозділу "Беркут".

Як відомо, два роки тому вийшло інтерв'ю з Іваном Бубенчиком, в якому він зізнався в убивстві командирів "Беркута" 20 лютого 2014 року. Через кілька днів СБУ і ГПУ провели обшук у будинку Бубенчика у Львові.
Нагадаємо, за чотири роки розслідування злочинів, здійснених проти учасників Майдану під час Революції Гідності, так і не стало справою державного пріоритету.

 

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03 04 2018 21:18
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