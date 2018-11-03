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До будинку Авакова влаштували автопробіг

Протестувальники вимагають відставки Авакова.
У Києві влаштували автопробіг до будинку глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.
До будинку Авакова влаштували автопробіг Фото: Скріншот зі стріму "Громадського"

Уасники акції виступають проти "сваволі" представників МВС, зокрема, йдеться про силовий розгін наметового містечка під Радою, - повідомляє "Громадське".

Протестувальники вимагають відставки Авакова.

Кілька десятків людей під будинком міністра розгорнули плакати, підняли прапори України та вигукують гасла, у яких висувають претензії до діяльності міністра.

"Аваков, виходь!", — скандували учасники акції, частина з яких на місце привезла і рюкзаки МВС.

Одночасно українці в Італії мають вийти на пікет під закордонну віллу міністра МВС, яку він придбав у 2017 році.

Авакова також звинувачують у проваленні реформ, корупційних схемах із закупівлею рюкзаків для міністерства, придбанні багатотисячної нерухомості закордоном тощо.

Як відомо, журналісти видання "Наші гроші" знайшли на узбережжі Середземного моря в Італії віллу, якою Аваков володіє через фірму "Ferdico S.R.L", яку поглинула його фірма "Avitalia S.R.L".

Згідно з декларацією Авакова за 2017 рік, поданою міністром 26 лютого 2018 року, міністр є одноосібним власником італійської фірми "Avitalia S.R.L" (100%).

 

 

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11 03 2018 14:40
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