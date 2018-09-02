Брифінг Ситника і Холодницького - це тупий піар, а не робота, - Речинський
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"За 2017 рік 600 абсолютно секретних детективів плюс 50 осіб із закупівлі шкарпеток і в балаклавах, знемагаючи від роботи оформили-близько 80 справ. ККД божевільний", - написав він.
Речинський зазначив, що зарплата цих детективів - від 45000 гривень, без премій.
"У 1996-2000 рр, на Горького 114 в Київському УБОЗ на 300 оперів було 200 ОЗУ, причому всі реально сиділи в ІТК. Тільки зарплата опера була 50-80 у.о", - зазначив журналіст
Речинський зауважив, що завдяки НАБУ до бюджету було повернено 80 млн грн. При цьому на саме відомство було витрачено понад 1 млрд грн.
"Плюс епічні скандали на кшталт інтерв'ю супер-агента Євгена Шевченка. Плюс дуже тупі провокації хабарів як метод - що означає стовідсотковий розвал справи в суді. НАБУ і антикорупційний суд необхідні. Але не з цими шахраями. Маю на увазі Ситника, Холодницька і Індиченка - як керівника всієї агентурної роботи. Втім, його вже усунули. Але цих гавриків теж пора гнати. Це тупий піар, а не робота", - написав він.
Нагадаємо, напередодні директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький представили звіт про роботу НАБУ за друге півріччя 2017 року.
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