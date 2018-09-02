Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Брифінг Ситника і Холодницького - це тупий піар, а не робота, - Речинський

До бюджету НАБУ повернуло 80 млн, а на своє утримання витратило понад 1 млрд гривень
Відомий журналіст і експерт з правоохоронних органів Станіслав Речинський вважає, що керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та Назар Холодницький займаються "тупим піаром", а не реальною роботою.
Брифінг Ситника і Холодницького - це тупий піар, а не робота, - Речинський Станіслав Речинський. Фото: kvedomosti.com

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"За 2017 рік 600 абсолютно секретних детективів плюс 50 осіб із закупівлі шкарпеток і в балаклавах, знемагаючи від роботи оформили-близько 80 справ. ККД божевільний", - написав він.

Речинський зазначив, що зарплата цих детективів - від 45000 гривень, без премій.

"У 1996-2000 рр, на Горького 114 в Київському УБОЗ на 300 оперів було 200 ОЗУ, причому всі реально сиділи в ІТК. Тільки зарплата опера була 50-80 у.о", - зазначив журналіст

Речинський зауважив, що завдяки НАБУ до бюджету було повернено 80 млн грн. При цьому на саме відомство було витрачено понад 1 млрд грн.

"Плюс епічні скандали на кшталт інтерв'ю супер-агента Євгена Шевченка. Плюс дуже тупі провокації хабарів як метод - що означає стовідсотковий розвал справи в суді. НАБУ і антикорупційний суд необхідні. Але не з цими шахраями. Маю на увазі Ситника, Холодницька і Індиченка - як керівника всієї агентурної роботи. Втім, його вже усунули. Але цих гавриків теж пора гнати. Це тупий піар, а не робота", - написав він.

Нагадаємо, напередодні директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький представили звіт про роботу НАБУ за друге півріччя 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2018 06:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
«Якщо не Петро, то хто?»

«Якщо не Петро, то хто?»

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.