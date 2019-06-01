Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

До Чорного моря прямує експедиційний десантний корабель морської піхоти США

Судно здійснює перехід через Дарданелли
У Чорне море йде десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США для здійснення патрулювання.
До Чорного моря прямує експедиційний десантний корабель морської піхоти США Фото: twitter.com/USNavyEurope

Корабель у складі елементів 22-ї морської експедиційної групи здійснює перехід через Дарданелли. Група є однією з семи морських експедиційних груп морської піхоти США. Її чисельність сягає 2200 чоловік. Вона входить до складу підрозділу 6 флоту ВМС США, повідомила прес-служба 6 Флоту США на сторінці у Twitter, інформує Український мілітарний портал Міноборони.

Також на борту корабля розміщений майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

22-а морська експедиційна група є однією з семи морських експедиційних груп, що існують в морській піхоті США. Це робоча група морської піхоти з чисельністю близько 2200 осіб.

Зазначається, що раніше до Чорного моря зайшло судно SLNC York з військовим вантажем, що вже дійшов до порту Константа у Румунії.

Також, 18 грудня розвідувальний корабель британського флоту HMS Echo увійшов через протоку Босфор у Чорне море.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2019 17:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.