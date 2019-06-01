До Чорного моря прямує експедиційний десантний корабель морської піхоти США
Корабель у складі елементів 22-ї морської експедиційної групи здійснює перехід через Дарданелли. Група є однією з семи морських експедиційних груп морської піхоти США. Її чисельність сягає 2200 чоловік. Вона входить до складу підрозділу 6 флоту ВМС США, повідомила прес-служба 6 Флоту США на сторінці у Twitter, інформує Український мілітарний портал Міноборони.
Також на борту корабля розміщений майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.
22-а морська експедиційна група є однією з семи морських експедиційних груп, що існують в морській піхоті США. Це робоча група морської піхоти з чисельністю близько 2200 осіб.
Зазначається, що раніше до Чорного моря зайшло судно SLNC York з військовим вантажем, що вже дійшов до порту Константа у Румунії.
Також, 18 грудня розвідувальний корабель британського флоту HMS Echo увійшов через протоку Босфор у Чорне море.
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