До держбюджету на 2017 рік внесли зміни

Додаткові кошти перерозподілять, зокрема 7,6 млрд грн піде на субсидії для населення

Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до закону № 7258 "Про Державний бюджет України на 2017 рік". "За" проголосували 292 народних депутата.

За прийняття відповідного законопроекту № 7258 проголосувало 292 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Рада також збільшила на 1,7 млрд грн видатки на грошове забезпечення для збереження діючих розмірів виплат поліцейським та особам рядового і начальницького складу цивільного захисту, у тому числі 1,6 мільярда для Нацполіції та 0,1 млрд грн - для ДСНС.

Крім того, збільшено субвенцію місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 1,1 млрд грн, а також медичну субвенцію у сумі 0,3 млрд грн для своєчасної виплати зарплати медпрацівникам закладів охорони здоров’я.

Парламент також прийняв рішення перерахувати субвенції з держбюджету у розмірі 1,8 млрд гривень обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. "За" проголосували 234 народних депутата.

Законопроект скасовує конкурси на посади голів місцевих держадміністрацій. Їх буде призначати президент за поданням Кабміну.