До "ДНР" намагалися вивезти скрипку Страдіварі Музичний інстумент становить культурну та історичну цінність

Прикордонники на КПВВ "Мар'їнка" виявили у громадянина України скрипку роботи Страдіварі, коли чоловік їхав до окупованого Донецька.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Під час огляду автомобіля ВАЗ, прикордонники знайшли в багажному відділенні старовинну скрипку роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari) 1730 року випуску, - повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook. Фото:facebook.com/oleh.slobodyan За його словами, цей музичний інстумент, ймовірно, становить культурну та історичну цінність. Фото:facebook.com/oleh.slobodyan "Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення", - наголосив Слободян. Фото:facebook.com/oleh.slobodyan Фото:facebook.com/oleh.slobodyan Нагадаємо, сумські прикордонники зупинили незаконне переміщення товару подвійного призначення до Росії.

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