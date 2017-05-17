До "ДНР" намагалися вивезти скрипку Страдіварі
Під час огляду автомобіля ВАЗ, прикордонники знайшли в багажному відділенні старовинну скрипку роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari) 1730 року випуску, - повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook.
Фото:facebook.com/oleh.slobodyan
За його словами, цей музичний інстумент, ймовірно, становить культурну та історичну цінність.
Фото:facebook.com/oleh.slobodyan
"Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення", - наголосив Слободян.
Фото:facebook.com/oleh.slobodyan
Фото:facebook.com/oleh.slobodyan
Нагадаємо, сумські прикордонники зупинили незаконне переміщення товару подвійного призначення до Росії.
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