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До "ДНР" намагалися вивезти скрипку Страдіварі

Музичний інстумент становить культурну та історичну цінність
Прикордонники на КПВВ "Мар'їнка" виявили у громадянина України скрипку роботи Страдіварі, коли чоловік їхав до окупованого Донецька.
До "ДНР" намагалися вивезти скрипку Страдіварі Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Під час огляду автомобіля ВАЗ, прикордонники знайшли в багажному відділенні старовинну скрипку роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari) 1730 року випуску, - повідомив  речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook.

Фото:facebook.com/oleh.slobodyan

За його словами, цей музичний інстумент, ймовірно, становить культурну та історичну цінність.

Фото:facebook.com/oleh.slobodyan

"Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення", - наголосив Слободян.

Фото:facebook.com/oleh.slobodyan

Фото:facebook.com/oleh.slobodyan

Нагадаємо, сумські прикордонники зупинили незаконне переміщення товару подвійного призначення до Росії.

 
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17 05 2017 08:35
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