CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві до Дня Соборності України 22 січня зачинять один з виходів станції метро "Театральна".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Дня Соборності в Києві зачинять вихід станції метро "Театральна"
Після завершення святкових заходів вихід відчинять
Фото: wikipedia.org
Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.
З 8:00 ранку та до завершення святкових заходів зачинять вихід із підземного переходу станції, що веде до Музею історії Києва.
Нагадаємо, в київському метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження.
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21 01 2018 19:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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