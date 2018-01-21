Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До Дня Соборності в Києві зачинять вихід станції метро "Театральна"

Після завершення святкових заходів вихід відчинять
У Києві до Дня Соборності України 22 січня зачинять один з виходів станції метро "Театральна".
До Дня Соборності в Києві зачинять вихід станції метро "Театральна" Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.

З 8:00 ранку та до завершення святкових заходів зачинять вихід із підземного переходу станції, що веде до Музею історії Києва.

Нагадаємо, в київському метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2018 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.