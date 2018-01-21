До Дня Соборності в Києві зачинять вихід станції метро "Театральна" Після завершення святкових заходів вихід відчинять

У Києві до Дня Соборності України 22 січня зачинять один з виходів станції метро "Театральна".

Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену. З 8:00 ранку та до завершення святкових заходів зачинять вихід із підземного переходу станції, що веде до Музею історії Києва. Нагадаємо, в київському метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження.

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