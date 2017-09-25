До Дня захисника України курсуватиме шість дотаткових поїздів

Додатковий поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться 14 жовтня з Києва у 07:42 і прибуде в Ковель о 16:46

"Укрзалізниця" з нагоди свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня, крім раніше призначених 5 додаткових потягів призначила ще 1 поїзд.

Додатковий поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться 14 жовтня з Києва у 07:42 і прибуде в Ковель о 16:46. У зворотному напрямку з Ковеля поїзд відправиться в 09:48 і прибуде в столицю о 20:07, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд робитиме зупинки на станціях Шепетівка, Здолбунів і Рівне.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги в західному напрямку: № 191/192 Київ - Львів (відправлення з Києва та Львова 14 і 16 жовтня); № 275/276 Київ - Хмельницький (туди і назад 14 і 16 жовтня).

Крім того, в цей період в південному напрямку будуть курсувати наступні поїзди: № 179 Київ - Дніпро (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 227/228 Київ–Бердянськ, який відправиться з Бердянська 13, 15 жовтня, а з Києва 14 жовтня.

Також, з Одеси до Львова можна дістатися додатковим потягом № 227/228 Одеса – Львів, який відправиться з Одеси 13, 15, 17 жовтня, а назад зі Львова 14, 16 жовтня.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що з Одеси планують запустити потяги до Відня та Перемишля.