До довічного ув'язнення засудили двох учасників спроби держперевороту у Туреччині

У Туреччині за спробу державного перевороту засудили до довічного ув'язнення двох колишніх військових: майора Мурата Їлмаза і полковника Мурата Колчака.

Це перший вирок у справі про спробу державного перевороту, який мав місце у липні минулого року, і спричинив безліч смертей, - повідомляє Daily Sabah.

Слідство встановило, що в разі успішного перевороту 15 липня офіцери повинні були служити в якості старших командирів в Ерзурумі, який є батьківщиною Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США.

Полковник Мурат Колчак і майор Мурат Їлмаз нібито використовували додаток Bylock для обміну повідомленнями з іншими членами групи.

Підсудні свою провину не визнали.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 липня група військових спробувала захопити владу в Туреччині. В результаті невдалого військового перевороту 290 осіб загинули, ще 1400 осіб були поранені. Влада Туреччини оцінила збиток від спроби державного перевороту в 100 млрд доларів.

Ердоган звинуватив в організації перевороту Ґюлена, який на даний момент перебуває в США. При цьому в Держдепі вимагають доказів провини Ґюлена для його екстрадиції на батьківщину.

Після низки звільнень та арештів Ердоган виступив із зверненням до народу, у якому закликав зберігати спокій у ситуації, у якій перебуває країна. При цьому він зазначив, що "країна позбулася хвороби й одужує", а попереду ще багато нових важливих проектів".

Відтак, вчора турецький парламент проголосував за продовження надзвичайного стану в країні ще на три місяці, починаючи з 19 січня.