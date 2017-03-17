До Естонії прибувають британські та французькі військові для посилення кордонів НАТО з Росією
"Бойова група під проводом Великої Британії розміститься тут за запитом Естонії і спільного рішення союзників НАТО задля посилення оборонних можливостей НАТО", - заявив спікер оборонного відомства Естонії Сіммо Саар, передає Радіо Свобода.
За його словами, 130 британських солдатів прибудуть до Естонії у ввечері п’ятницю, 17 березня. Ще 50 французьких солдатів прибудуть 20 березня. Іноземні військові розмістяться у північному місті Тапа. Всього до середини квітня до Тапи мають прибути 800 британських і 300 французьких військових.
У травні вони мають взяти участь у військових навчаннях Spring Storm.
Нагадаємо, що в січні до Польщі прибули солдати третьої танкової бригади США в рамках місії, що має на меті зміцнення східних кордонів НАТО. Танкові підрозділи США в подальшому зможуть залучати до різноманітних навчань у інших країнах. У 2017 році також пройдуть військові навчання НАТО у самій Польщі, а також Литві, Латвії та Естонії.
Нагадаємо, у квітні цього року США перекинуть ще близько тисячі військовослужбовців на східний кордон НАТО до Польщі.
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