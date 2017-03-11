До грудня школи мають оприлюднити фінансові звіти

До 1 грудня всі школи повинні оприлюднити, звідки беруть гроші і куди витрачають, – МОН

До 1 грудня 2017 року усі школи повинні оприлюднити інформацію про надходження та використання коштів згідно з вимогами нового закону "Про освіту"

Школи зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність щодо фінансових надходжень та витрат закладу, незалежно від того, чи йдеться про державні кошти, чи про благодійні внески батьків.

"Прозора фінансова звітність, по-перше, допоможе нам оцінити, скільки реально коштів зараз українське суспільство вкладає у шкільну освіту і яку частку складає цей тіньовий бюджет освіти, а, по-друге, нарешті дати нашим батькам прозору картину того, на що витрачаються їхні кошти", - інформує прес-служба відомства.

У МОН зазначають, що разом з керівниками управлінь освіти було вирішено, що час до 1 грудня - достатній період, аби забезпечити виконання цієї норми закону.

Нагадаємо, згідно з наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА № 930, столичні школи зобов'язані публікувати на своїх сайтах звіти про фінансування, а також заборонено збирати гроші до фонду класу.