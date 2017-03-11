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До грудня школи мають оприлюднити фінансові звіти

До 1 грудня всі школи повинні оприлюднити, звідки беруть гроші і куди витрачають, – МОН
До 1 грудня 2017 року усі школи повинні оприлюднити інформацію про надходження та використання коштів згідно з вимогами нового закону "Про освіту"
До грудня школи мають оприлюднити фінансові звіти Фото:report.if.ua

Школи зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність щодо фінансових надходжень та витрат закладу, незалежно від того, чи йдеться про державні кошти, чи про благодійні внески батьків.

"Прозора фінансова звітність, по-перше, допоможе нам оцінити, скільки реально коштів зараз українське суспільство вкладає у шкільну освіту і яку частку складає цей тіньовий бюджет освіти, а, по-друге, нарешті дати нашим батькам прозору картину того, на що витрачаються їхні кошти", - інформує прес-служба відомства.

У МОН зазначають, що разом з керівниками управлінь освіти було вирішено, що час до 1 грудня - достатній період, аби забезпечити виконання цієї норми закону.

Нагадаємо, згідно з наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА № 930, столичні школи зобов'язані публікувати на своїх сайтах звіти про фінансування, а також заборонено збирати гроші до фонду класу.

 
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03 11 2017 11:56
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