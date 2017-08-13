До хіт-параду iTunes увійшов трек із десятьма хвилинами абсолютної тиші Його можна придбати за 99 центів

Майже 10-хвилинний трек з повною тишею під назвою "Aaaa Very Good Song" за два дні з моменту випуску дістався 30-ї сходинки хіт-параду iTunes.

Фото: engadget.com

Про це повідомляє Variety. Трек можна придбати за 99 центів. Його створив екс-керівник відділу соціальних медіа Buzzfeed Самір Мезрахі. За словами автора, "пісня" призначена для того, аби дати користувачу 10 хвилин тиші і можливість обрати бажану композицію в машині, адже у випадку приєднанні гаджета Apple до аудіосистеми в автомобілі щоразу починає грати одна й та сама пісня, назва якої йде першою за алфавітом.

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