ВІДПОЧИНОК НОВИНИМайже 10-хвилинний трек з повною тишею під назвою "Aaaa Very Good Song" за два дні з моменту випуску дістався 30-ї сходинки хіт-параду iTunes.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До хіт-параду iTunes увійшов трек із десятьма хвилинами абсолютної тиші
Його можна придбати за 99 центів
Фото: engadget.com
Про це повідомляє Variety.
Трек можна придбати за 99 центів. Його створив екс-керівник відділу соціальних медіа Buzzfeed Самір Мезрахі.
За словами автора, "пісня" призначена для того, аби дати користувачу 10 хвилин тиші і можливість обрати бажану композицію в машині, адже у випадку приєднанні гаджета Apple до аудіосистеми в автомобілі щоразу починає грати одна й та сама пісня, назва якої йде першою за алфавітом.
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13 08 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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