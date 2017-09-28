До Калинівки після 15:00 почнуть повертати евакуйованих людей

З прибуттям населення обіцяють почати відновлення енерго- та газопостачання

До Калинівки і навколишніх сіл, які знаходяться від неї у 5-км зоні, о 15:00 28 вересня, після завершення обстеження піротехніками населених пунктів, буде організовано повернення евакуйованих людей у свої домівки.

"З прибуттям населення почнеться відновлення енерго- та газопостачання. Навчально-виховний процес у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня поточного року", - повідомляється на сайті Вінницької ОДА.

В ОДА наголосили, що ситуація в зоні надзвичайної ситуації нормалізована, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.