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До Калинівки після 15:00 почнуть повертати евакуйованих людей

З прибуттям населення обіцяють почати відновлення енерго- та газопостачання
До Калинівки і навколишніх сіл, які знаходяться від неї у 5-км зоні, о 15:00 28 вересня, після завершення обстеження піротехніками населених пунктів, буде організовано повернення евакуйованих людей у свої домівки.
До Калинівки після 15:00 почнуть повертати евакуйованих людей Фото: Facebook Andrew Kravchenko

"З прибуттям населення почнеться відновлення енерго- та газопостачання. Навчально-виховний процес у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня поточного року", - повідомляється на сайті Вінницької ОДА.

В ОДА наголосили, що ситуація в зоні надзвичайної ситуації нормалізована, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.

 

 

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28 09 2017 14:44
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