До кінця 2020 року Україна може стати експортером газу, - "Нафтогаз"

Найбільша газовидобувна компанія України "Укргазвидобування" станом на 18 жовтня за цей рік збільшила видобуток природного газу порівняно з аналогічним періодом 2016 року

Вже до кінця 2020 року Україна може перестати бути чистим імпортером газу й почне постачати за кордон власне балкитне паливо

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає прес-служба компанії.

За його словами, це стане можливим за рахунок нової стратегії розвитку НАК "Нафтогаз України" та трансформації енергоринку. Передбачається, що в результаті приріст ВВП України стане більшим ніж 7%, а доходи державного бюджету перевищать $8 млрд.

Озвучена Коболєвим стратегія передбачає збереження "Нафтогазу" як "потужної вертикально-інтегрованої компанії", яка стане драйвером змін на українському енергетичному ринку.

Голова "Нафтогазу" зауважив, що у більшості країн основними драйверами нарощування видобутку енергоносіїв є саме великі вертикально-інтегровані компанії. Як приклад здатності таких компаній формувати ринок він навів створення в Україні ринку послуг гідророзриву пласту (ГРП). Завдяки тому, що "Нафтогаз" створив новий значний попит на ці роботи, вартість таких операцій за останній час зменшилась у 3-4 рази, що зробило їх доступнішими для інших учасників ринку.

Як зазначив Коболєв, очікуване збільшення видобутку газу на 600 млн куб. м в цьому році стало можливим, у тому числі, завдяки ефекту великої компанії, яка може залучати значні за обсягом та дешеві кошти.

За його словами, середньозважена вартість кредитів від ЄБРР та Світового Банку, залучених Нафтогазом, становить менше 2% річних.

Найбільша газовидобувна компанія України "Укргазвидобування" станом на 18 жовтня за цей рік збільшила видобуток природного газу порівняно з аналогічним періодом 2016 року на майже півмільярда кубів. Це в 6 разів більше, ніж за весь 2016 рік.

У травні голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив про те, що за рахунок збільшення видобутку газу до 2020 року Україна має досягти повної газової незалежності.