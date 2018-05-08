До кінця року Повітряні сили отримають майже 30 модернізованих бойових літаків

Це будуть штурмовики Су-25, винищувачі МіГ-29 і Су-27

До кінця 2018 року Повітряні сили Збройних сил України отримають близько 30 модернізованих винищувачів і штурмовиків.

"У цьому році з підприємств концерну "Укроборонпром" після ремонту і модернізації ми плануємо отримати близько 30 літаків - винищувачі МіГ-29 і Су-27, штурмовики Су-25", - сказав командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Він зазначив, що Одеський завод у співпраці з іншими підприємствами ОПК зараз працює над модернізацією літака Су-24МР.

"Ми розуміємо, що техніка в нас не нова, але впевнений, що завдяки модернізації ми можемо ефективно її використовувати ще протягом тривалого часу", - наголосив командувач ЗСУ.

Нагадаємо, на початку серпня військові вже отримали два модернізовані МіГ-29. Модернізація МіГ-29 включає капітальний ремонт з продовженням ресурсу, встановлення більш потужної радіолокаційної станції, а також системи супутникової навігації, інтегрованої в бортовий радіонавігаційний комплекс.

Винищувач здатен розвивати швидкість до 2450 км/год. У список озброєння входять 30 мм автоматична гармата, ракети типу "повітря-повітря", бомби і блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей.

Винищувач МіГ-29 разом з Су-27 є основними бойовими літаками Повітряних сил України.