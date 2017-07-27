До кінця року Ryanair повернеться в Україну, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що впевнений у поверненні авіакомпанії Ryanair в Україну до кінця цього року.

"Я впевнений, що Ryanair в цьому році буде в Україні, я кістьми ляжу, але компанія буде в Україні", - заявив міністр сьогодні в Дніпрі на прес-конференції, пише УНІАН.

Міністр також заявив, що відчуває свою особисту відповідальність за ситуацію, яка зараз склалася з відмовою компанії Ryanair працювати в Україні.

"Я чітко розумію, що якщо б я не ініціював цей процес, жодних переговорів в Україні щодо Ryanair не було б. Ситуація, яку ми зараз маємо, - класична і, на жаль, негативна", - додав Омелян.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

В свою чергу, Міністерство інфраструктури України планує направити зустрічний позов авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", аби позбавити перевізника привілейованого становища на ринку.

10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.