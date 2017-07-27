Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

До кінця року Ryanair повернеться в Україну, - Омелян

Урядовець заради угоди пообіцяв "кістьми лягти"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що впевнений у поверненні авіакомпанії Ryanair в Україну до кінця цього року.
До кінця року Ryanair повернеться в Україну, - Омелян Володимир Омелян. Фото: УНІАН

"Я впевнений, що Ryanair в цьому році буде в Україні, я кістьми ляжу, але компанія буде в Україні", - заявив міністр сьогодні в Дніпрі на прес-конференції, пише УНІАН.

Міністр також заявив, що відчуває свою особисту відповідальність за ситуацію, яка зараз склалася з відмовою компанії Ryanair працювати в Україні.

"Я чітко розумію, що якщо б я не ініціював цей процес, жодних переговорів в Україні щодо Ryanair не було б. Ситуація, яку ми зараз маємо, - класична і, на жаль, негативна", - додав Омелян.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

В свою чергу, Міністерство інфраструктури України планує направити зустрічний позов авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", аби позбавити перевізника привілейованого становища на ринку.

10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2017 18:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.