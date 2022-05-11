НОВИНИВже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО - Кулеба
Фото: radiosvoboda.org
Україна веде переговори про отримання додаткових систем ППО та ПРО.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону новин, цитує ZN.ua
"У нас є правило: ми не коментуємо постачання доти, доки країна, що поставляє, не зробить цього сама, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО", - сказав він.
Є речі, які на перспективу пропрацьовуються. Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року.
Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості".
Як повідомлялося, у зв’язку з постійними ракетними обстрілами цивільної та енергетичної інфраструктури з боку російських загарбників Україна активно працює над тим, аби отримати від західних партнерів сучасні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.
Раніше США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки і більше тисячі дронів.
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05 11 2022 10:38 МЕДІА
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