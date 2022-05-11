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До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО - Кулеба

Ольга
Матарикіна
Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнами
До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО - Кулеба Фото: radiosvoboda.org
Україна веде переговори про отримання додаткових систем ППО та ПРО.
 
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону новин, цитує ZN.ua
 
"У нас є правило: ми не коментуємо постачання доти, доки країна, що поставляє, не зробить цього сама, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО", - сказав він.
 
Є речі, які на перспективу пропрацьовуються. Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року.
 
Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості".
 
Як повідомлялося, у зв’язку з постійними ракетними обстрілами цивільної та енергетичної інфраструктури з боку російських загарбників Україна активно працює над тим, аби отримати від західних партнерів сучасні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.
 
 
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05 11 2022 10:38
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