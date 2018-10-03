До кінця року в більшості обласних центрів України з'явиться 4G, – Порошенко

Президент сподівається, що в Києві новий зв'язок варто очікувати вже за кілька місяців

Президент України Петро Порошенко заявив, що у 2018 році в більшості обласних центрів країни запустять 4G-зв'язок.

"Планується, що у 2018 році в абсолютній більшості обласних центрів мобільні оператори запустять 4G зв’язок. Сподіваюся, що в Києві матимемо зв’язок четвертого покоління вже за декілька місяців", – повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Китай почав працювати над дослідженням 6G – шостого покоління технологій мобільного зв'язку.

В Україні 4G-інтернет мав з'явитися в березні-квітні 2018 року.

Переможцем за конкурентним 5-м лотом на 5 МГц в діапазоні 1800МГц для запуску зв'язку стандарту 4G на тендері в Києві був визначений другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, з ціновою пропозицією в 742 млн грн при стартовій ціні у 265 млн грн.

Загальний обсяг отриманих Україною під час аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ становить 5,434 млрд грн.