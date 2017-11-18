До Книги рекордів Гіннеса внесли встановлений на Одещині пам'ятник чабану
Висота монумента - 16 метрів 43 сантиметри (17,93 м з постаментом). Вага всієї конструкції - 1080 тонн. На виготовлення монумента пішло 152 кубометри лабрадориту (різновид граніту), загальною вагою 412 тонн, інформує УНІАН.
Пам'ятник встановили в грудні 2016 року по сусідству з найбільшою пастушою фермою Європи в етнографічному комплексі "Фрумушика-Нова". Ідея створення скульптури належить власнику комплексу Олександру Паларієву, а втілив її скульптор з Вінницької області Іван Короленко.
"Протягом приблизно року ми надавали докази, технічну документацію, показання свідків, відеозаписи. Вчора нам повідомили, що в книзі зафіксовано новий світовий рекорд "Найвища статуя чабана", - розповів Володимир Паларієв, син власника комплексу "Фрумушика-Нова".
Статуя чабана внесена також до Національного реєстру рекордів України.
Нагадаємо, що мешканець Броварів з інвалідністю Олег Іваненко встановив світовий рекорд з тріатлону.
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