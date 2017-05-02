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До конгресу США повторно внесли законопроект про підтримку України

Текст нового проекту закону поки що не оприлюднено в офіційних джерелах
Американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.
До конгресу США повторно внесли законопроект про підтримку України Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Новий проект закону, який зареєстровано під номером H. R.830, має назву: "Про стримування, запобігання та припинення російської агресії в Україні, допомогу демократичним перетворенням в Україні, а також інших цілях", - повідомляє "Укрінформ".

Відомо, що документ внесено на розгляд Палати представників 2 лютого конгресменом-республіканцем Енгелем Еліотом у співавторстві з 24 членами Палати представників, в тому числі з Республіканської і Демократичної партій.

Згідно з процедурою, законопроект відправлено на обговорення в комітети з питань міжнародних справ, фінансів, юридичних справ і бюджетних питань.

Текст нового проекту закону поки що не оприлюднено на офіційних джерелах. Однак повідомляється, що він ідентичний STAND for Ukraine Act, який ухвалено тільки нижньою палатою американського Конгресу в минулому році.

Він, зокрема, передбачав посилення санкцій проти Росії, закріплення існуючих покарань на законодавчому рівні, а також вводив обмеження на надання Росії країнами-членами НАТО товарів і послуг військового призначення, що містять американські технології або компоненти, поки вона не припинить окупацію України.

Окремо документ відкидає будь-які форми визнання російської влади в Криму.

STAND for Ukraine Act в минулому році так і не поставлено на голосування в Сенаті до завершення сесії. За процедурою, тепер він повинен бути ухвалений по-новому в обох палатах Конгресу.

Раніше Сенат США слідом за Палатою представників більшістю голосів схвалив "Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони", в якому передбачено виділення 350 млн доларів на допомогу Україні.

 
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05 02 2017 15:23
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