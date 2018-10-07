До координатора націоналістів С14 прийшли з обшуками
"Опера проводять незаконний обшук у координатора #C14 Сергій Мазур. Прямо вдома. Вломились до кваритири. Показали липовий папірець. Жодної ухвали суду, слідчих на місці немає, не вказано групу слідчих із дозволом на обшук", – повідомляють активісти цієї організації в мережі Facebook.
Як свідчать повідомлення на сторінці Мазура, до його будинку підтягуються активісти.
Також є повідомлення про те, що націоналісти заблокували правоохоронців.
Нагадаємо, що 23 червня у Львові під час нападу на табір ромів вбили людину й поранили ще чотирьох. За нападом стоїть неонацистська неформальна організація "Твереза й зла молодь".
У квітні-червні відбулося ще мінімум три напади на ромські тимчасові поселення, за якими стояли праворадикали з "С14" й "Національних дружин".
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