До координатора націоналістів С14 прийшли з обшуками

До його будинку підтягуються активісти

Поліція проводить обшук вдома у координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура.

"Опера проводять незаконний обшук у координатора #C14 Сергій Мазур. Прямо вдома. Вломились до кваритири. Показали липовий папірець. Жодної ухвали суду, слідчих на місці немає, не вказано групу слідчих із дозволом на обшук", – повідомляють активісти цієї організації в мережі Facebook.

Як свідчать повідомлення на сторінці Мазура, до його будинку підтягуються активісти.

Також є повідомлення про те, що націоналісти заблокували правоохоронців.

Нагадаємо, що 23 червня у Львові під час нападу на табір ромів вбили людину й поранили ще чотирьох. За нападом стоїть неонацистська неформальна організація "Твереза й зла молодь".

У квітні-червні відбулося ще мінімум три напади на ромські тимчасові поселення, за якими стояли праворадикали з "С14" й "Національних дружин".