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До координатора націоналістів С14 прийшли з обшуками

До його будинку підтягуються активісти
Поліція проводить обшук вдома у координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура.
До координатора націоналістів С14 прийшли з обшуками Фото: facebook.com/myatsyniak

"Опера проводять незаконний обшук у координатора #C14 Сергій Мазур. Прямо вдома. Вломились до кваритири. Показали липовий папірець. Жодної ухвали суду, слідчих на місці немає, не вказано групу слідчих із дозволом на обшук", – повідомляють активісти цієї організації в мережі Facebook.

Як свідчать повідомлення на сторінці Мазура, до його будинку підтягуються активісти.

Також є повідомлення про те, що націоналісти заблокували правоохоронців.

 Нагадаємо, що 23 червня у Львові під час нападу на табір ромів вбили людину й поранили ще чотирьох. За нападом стоїть неонацистська неформальна організація "Твереза й зла молодь".

У квітні-червні відбулося ще мінімум три напади на ромські тимчасові поселення, за якими стояли праворадикали з "С14" й "Національних дружин".

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10 07 2018 18:27
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