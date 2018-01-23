До квартири Клименка прийшли представники Нацагентства з управління активами
За даними джерел Громадського, ідеться про квартиру екс-міністра часів Януковича Олександра Клименка.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири є ТОВ "Компанія з управління активами Ексельсіор". Квартира передана в управління Національному агентству ухвалою Печерського районного суду міста Києва.
"Національному агентству передано в управління квартиру 32 (реєстраційний номер 32270199) площею 200,8 кв.м. за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б". Згідно зі статтею 129-1 Конституції України, судове рішення є обов’язковим до виконання", - наголосили в Нацагентсві.
Водночас невідомі особи чинять супротив представникам Національного агентства та Головної військової прокуратури щодо виконання Ухвали суду та передачі квартири в управління Національному агентству.
Зазначимо, що у справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.
Головна військова прокуратура у липні цього року разом із Національною поліцією провела 183 обшуки в приміщеннях, які належать Клименку.
Зокрема 46 фігурантам було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, дев'ять осіб залишаються під вартою, 18 - під заставою.
Згодом, в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму $12 млрд.
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