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До Києва почав літати азербайджанський лоукостер

До Жулян прийшла нова авіакомпанія Buta Airways
5 вересня 2017 року азербайджанська лоукост-авіакомпанія Buta Airways почала виконувати рейс Київ-Баку з Міжнародного аеропорту Київ (Жуляни).
До Києва почав літати азербайджанський лоукостер Фото: 1news.az

Поки рейси будуть виконуватися двічі на тиждень - щовівторка та щосереди, але найближчим часом додасться третій рейс щосуботи, а потім графік стане щоденним, - повідомила прес-служба аеропорту, інформує "Новое время". 

Ціна квитка стартує від 800 грн в один бік. Авіакомпанія пропонує два види тарифів: Buta Budget і Buta Standard.

Тариф Buta Budget: перевезення багажу оплачується окремо, передбачене тільки провезення ручної поклажі, також не можна обміняти або повернути квиток.

Тариф Buta Standard передбачає безкоштовне перевезення багажу 10 кг, дозволяє обмінювати або повертати авіаквитки зі штрафом 50% від вартості.

Нагадаємо, Італійська авіакомпанія Ernest Airlines цього року почне здійснювати польоти з київського аеропорту Жуляни в Мілан і Неаполь, а також зі Львова в Мілан, Венецію і Неаполь.

 

 

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05 09 2017 14:37
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