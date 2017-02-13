CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДиректор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко повідомив, що за минулий тиждень центром екстреної медицини та медицини катастроф був обслужений 17 тис. 441 виклик.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До лікарні Дніпра евакуювали майже сотню поранених й травмованих бійців АТО
До Дніпра поранені були евакуйовані усіма видами транспорту
Фото: vseverske.info
За його словами, 92 бійці, поранені й травмовані, були евакуйовані усіма видами транспорту в Дніпро, інформує "Міст-Дніпро".
"Через обмороження й переохолодження допомога була надана 70 пацієнтам. Всього з початку зими від холодів постраждало 366 осіб. У більшості своїй – це п'яні чоловіки. 3 людини було у важкому стані. 2 дітей провалилися під лід – дівчинка 11 років в Кам'янському та 13-річний хлопчик у Дніпрі", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, що до Дніпра привезли трьох поранених українських військових.
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13 02 2017 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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