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До лікарні Дніпра евакуювали майже сотню поранених й травмованих бійців АТО

До Дніпра поранені були евакуйовані усіма видами транспорту
Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко повідомив, що за минулий тиждень центром екстреної медицини та медицини катастроф був обслужений 17 тис. 441 виклик.
До лікарні Дніпра евакуювали майже сотню поранених й травмованих бійців АТО Фото: vseverske.info

За його словами, 92 бійці, поранені й травмовані, були евакуйовані усіма видами транспорту в Дніпро, інформує "Міст-Дніпро".

"Через обмороження й переохолодження допомога була надана 70 пацієнтам. Всього з початку зими від холодів постраждало 366 осіб. У більшості своїй – це п'яні чоловіки. 3 людини було у важкому стані. 2 дітей провалилися під лід – дівчинка 11 років в Кам'янському та 13-річний хлопчик у Дніпрі", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, що до Дніпра привезли трьох поранених українських військових.

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13 02 2017 15:59
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