До листопада будуть закриті кордони для транзиту авто на єврономерах, - Ірина Луценко (відео)
"Ми найближчим часом, вже працює робоча група, закриваємо кордон для того, щоб не продовжувати ці транзитні пересування, це накопичення в Україні таких незаконних автомобілів. Я думаю місяць-два. Ми повинні до листопада прийняти закон, який заборонить в'їжджати, тобто ми припиняємо таке нашестя", - заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко в ефірі телеканалу "112 Україна"https://ua.112.ua/polityka/do-lystopada-planuietsia-ukhvalennia-zakonu-shcho-zaboroniaie-vizd-nerozmytnenykh-avto-z-inozemnoiu-reiestratsiieiu-iryna-lutsenko-409930.html.
За її словами, буде створена робоча група, в якій за три місяці повинен бути напрацьований компромісний закон.
"Про вартість мита, про платежі, які мають бути сплачені, про штрафні санкції. І зараз напрацьовуються умови мораторію на перевірки, на драконівські методи, які ніби застосовують. Якийсь певний період мораторію на такі драконівські заходи буде зроблений, але кордон закриється і напрацюється компромісний варіант розмитнення цих автомобілів", - зазначила вона.
Нагадаємо, що під Верховною Радою триває акція за легалізацію нерозмитнених авто.
Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
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