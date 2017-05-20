Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

До маєтку Порошенка вирушила колона націоналістів

Водночас, самого Порошенка зараз немає у маєтку - він перебуває з робочим візитом у Берліні
Близько 200 представників націоналістичних та праворадикальних організацій вирушили автоколоною до села Козин, де знаходиться маєток Президента Петра Порошенка.
До маєтку Порошенка вирушила колона націоналістів Фото: "Громадське"

Водночас, самого Порошенка зараз немає у маєтку - він перебуває з робочим візитом у Берліні.

У акції беруть участь "Національний корпус", "Свобода" та "Правий сектор", повідомляє "Громадське".

 

 

 

"Ми вирушаємо до будинку президента, аби нагадати йому, що добровольці досі не амністовані", - сказав у коментарі Громадському представник "Національного корпусу" Олександр Дроздов.

Також колону супроводжують правоохоронці.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, біля Адміністрації Президента України зібрався нечисленний мітинг, учасники якого вимагають відкрити доступ до російської соціальної мережі "ВКонтакте".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2017 13:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.