До маєтку Порошенка вирушила колона націоналістів Водночас, самого Порошенка зараз немає у маєтку - він перебуває з робочим візитом у Берліні

Близько 200 представників націоналістичних та праворадикальних організацій вирушили автоколоною до села Козин, де знаходиться маєток Президента Петра Порошенка.

Фото: "Громадське"

Водночас, самого Порошенка зараз немає у маєтку - він перебуває з робочим візитом у Берліні. У акції беруть участь "Національний корпус", "Свобода" та "Правий сектор", повідомляє "Громадське". Автоколона націоналістів вирушила з Києва до села Козин, де розташований маєток Петра Порошенка pic.twitter.com/EKf18lgV0Y — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 20 травня 2017 р. "Ми вирушаємо до будинку президента, аби нагадати йому, що добровольці досі не амністовані", - сказав у коментарі Громадському представник "Національного корпусу" Олександр Дроздов. Також колону супроводжують правоохоронці. Нагадаємо, вчора, 19 травня, біля Адміністрації Президента України зібрався нечисленний мітинг, учасники якого вимагають відкрити доступ до російської соціальної мережі "ВКонтакте".

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