До мітингів прихильників блокади приєдналися ще два українських міста

Львівські та івано-франківські активісти підтримали вимоги відпустити затриманих блокадників торгівлі з окупованими територіями, озвучені раніше в інших містах Західної України.

Про це повідомили на сторінці Facebook штабу блокади торгівлі з окупантами.

"Вночі під стінами Івано-Франківської ОДА зібралися активісти, які висловили підтримку учасникам блокади торгівлі з окупантами. Ми вдячні кожному місту, яке сьогодні проявило небайдужість, кожній людині, яка підтримала ветеранів АТО, яких незаконно затримали. За вами майбутнє України!" - йдеться в повідомленні.

Також активісти різних громадських та політичних організацій Львова вимагають звільнити затриманих 13 березня учасників блокади торгівлі з окупантами.

"Всі акції підтримки у різних містах підтверджують, що Українці - надзвичайна нація, яка в критичні

У штабі блокади торгівлі з окупантами оголосили ультиматум обласному СБУ – до 10.00 14 березня звільнити 43 затриманих.

Зауважимо, що у Вінниці активісти, які підтримують блокаду торгівлі з ОРДЛО, провели мітинг перед будівлею обласного управління Служби безпеки України де підпалили шини. У Києві прибічники "блокади" влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання "блокадників".

Нагадаємо, 13 березня Служба безпеки України затримала 43 учасників блокади, у тому числі на залізничній станції Кривий Торець в Донецькій області. В СБУ стверджують, що причиною затримання стала відмова здати зброю поліцейським. Оскільки мова йде про зону АТО, носіння зброї навіть за дозволом тут обмежене.

25 січня 2017 року почалася блокада основних транспортних артерій з окупованими регіонами Донбасу за ініціативою ветеранів АТО, також у русі беруть участь політсили і окремі народні депутати.

Українська влада не підтримала блокаду окупованого Донбасу. Аргументом проти цього стало те, що українським ТЕЦ потрібно вугілля антрацитної групи, яке видобувається в окупованих регіонах Донецької і Луганської областей. З 17 лютого в Україні діє режим надзвичайного стану в енергетиці.