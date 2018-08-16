"До Москви будуть ходити тільки ведмеді": Омелян анонсує обмеження

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсує нові обмеження в транспортному сполученні з Росією.

"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть ходити тільки ведмеді, як в старі добрі часи", - повідомив у четвер в Facebook.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Омелян зазначив, що анонсовані ним обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення, обмеження якого вже анонсувалося ним раніше.