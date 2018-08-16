"До Москви будуть ходити тільки ведмеді": Омелян анонсує обмеження
"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть ходити тільки ведмеді, як в старі добрі часи", - повідомив у четвер в Facebook.
У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Омелян зазначив, що анонсовані ним обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення, обмеження якого вже анонсувалося ним раніше.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури має намір припинити пасажирські залізничні перевезення в/з Росії, але скасування вантажних перевезень поки не розглядається. У той же час перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов зазначив, що українському міністерству також пропонують скасувати автобусні сполучення з Росією.
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