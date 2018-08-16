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"До Москви будуть ходити тільки ведмеді": Омелян анонсує обмеження

Міністерство інфраструктури України підготувало ряд пропозицій щодо протидії Росії
Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсує нові обмеження в транспортному сполученні з Росією.
"До Москви будуть ходити тільки ведмеді": Омелян анонсує обмеження Фото: linetime.com.ua

"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть ходити тільки ведмеді, як в старі добрі часи", - повідомив у четвер в Facebook.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Омелян зазначив, що анонсовані ним обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення, обмеження якого вже анонсувалося ним раніше.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури має намір припинити пасажирські залізничні перевезення в/з Росії, але скасування вантажних перевезень поки не розглядається. У той же час перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов зазначив, що українському міністерству також пропонують скасувати автобусні сполучення з Росією.

Міністерство транспорту Росії пропрацювало пакет заходів у відповідь на випадок, якщо Україна припинить залізничне і автобусне сполучення з РФ.
 

 

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16 08 2018 14:24
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