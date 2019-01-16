До Москви побачити полонених моряків приїхали 17 їхніх родичів

Рідні побачили полонених вже у будівлі суду, дехто встиг поговорити з ними та навіть обійняти

До Москви на судові засідання у справі полонених українських моряків приїхали 17 їхніх родичів.

Серед родичів — батьки моряків, дружини, брати та сестри. Рідні побачили полонених вже у будівлі суду, дехто встиг поговорити з ними та навіть обійняти.

Спілкуватися з журналістами на камеру родичі моряків відмовляються. Кажуть, що обов'язково нададуть інтерв'ю, коли їхні рідні будуть вдома, а не в полоні у Москві.

Також вони розповіли, що дякують адвокатам за їхню роботу і дуже переживають за стан здоров’я моряків та умови їх утримання.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.