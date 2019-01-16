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До Москви побачити полонених моряків приїхали 17 їхніх родичів

Рідні побачили полонених вже у будівлі суду, дехто встиг поговорити з ними та навіть обійняти
До Москви на судові засідання у справі полонених українських моряків приїхали 17 їхніх родичів.
До Москви побачити полонених моряків приїхали 17 їхніх родичів Фото:Укрінформ

Серед родичів — батьки моряків, дружини, брати та сестри. Рідні побачили полонених вже у будівлі суду, дехто встиг поговорити з ними та навіть обійняти.

Спілкуватися з журналістами на камеру родичі моряків відмовляються. Кажуть, що обов'язково нададуть інтерв'ю, коли їхні рідні будуть вдома, а не в полоні у Москві.

Також вони розповіли, що дякують адвокатам за їхню роботу і дуже переживають за стан здоров’я моряків та умови їх утримання.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Додамо, що моряків судили трьома групами. Першій групі — Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгенію Семидоцькому та Сергію Цибізову — продовжили тримання під вартою до 24 квітня. Другій групі — Богдану Головашу, Андрію Шевченку, Сергію Попову та Володимиру Терещенку — винесли таке саме рішення.

Третя група — представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко.
 

Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

 

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16 01 2019 12:35
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