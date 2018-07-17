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До НАБУ увірвалися провокатори

За словами НАБУ, провокатори увірвалися в хол через двері громадської приймальні, які зазвичай замкнені
У будівлю Національного антикорупційного бюро увірвалися невідомі та влаштували безлади.
До НАБУ увірвалися провокатори Фото: nabu.gov.ua

"Зранку був так званий АТОвець Ваня Грабар з групою так званих "протестувальників". Вломилися всередину, розкидали меблі. Поліція стояла дивилася. Вже коли вони всередині почали трощити, їх вивели", – повідомило джерело в НАБУ "Українській правді".

"Вони їх виламали та увійшли. Між холом та частиною, де кабінети, є металева ролета. Її опустили, тому до кабінетів вони не дійшли", – пояснил джерело.

Зараз у будівлі НАБУ посилено заходи безпеки. Співробітники НАБУ збирають відео з камер спостереження для доказової бази.

Нагадаємо, у Києві під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на мітинг вийшли близько 200 людей. Частина з них протестує проти діяльності керівника відомства Назара Холодницького, близько сотні людей - висловлюються проти керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

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17 07 2018 13:30
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