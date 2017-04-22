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До Німеччини разом з біженцями могли прибути тисячі колишніх бійців "Талібану", – ЗМІ

Під час подачі заяв на отримання притулку тисячі мігрантів ідентифікували себе як колишніх талібів
Тисячі колишніх бійців руху "Талібан" могли бути серед понад мільйона біженців, які прибули до Німеччини за останні два роки.
До Німеччини разом з біженцями могли прибути тисячі колишніх бійців "Талібану", – ЗМІ Фото: reuters.com

Про це в суботу написав німецький журнал Der Spiegel, повідомляє DW. 

Зокрема, німецьке федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) поінформувало органи безпеки ФРН, що під час подачі заяв на отримання притулку тисячі мігрантів ідентифікували себе як колишніх талібів.

За даними Der Spiegel, щодо принаймні 70 афганських чоловіків федеральна прокуратура проводить розслідування, проте невідомо, чи всіх їх підозрюють в активній діяльності в "Талібані". Шістьох афганців утримують у слідчому ізоляторі, а щодо ще кількох наступного тижня мають розпочатися попередні судові слухання.

Міграційне відомство та федеральна прокуратура не надали коментарів щодо присутності колишніх талібів на території ФРН.

Нагадаємо, уряд Ангели Меркель, який критикують за допуск до країни надмірної кількості мігрантів, намагається пришвидшити депортацію осіб, яким було відмовлено у притулку.

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22 04 2017 21:00
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