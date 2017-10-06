До Одеської області відрядять додатковий підрозділ Нацгвардії, – Аваков

В Ізмаїл Одеської області відрядять додатковий підрозділ Нацгвардії з 400 військовослужбовців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у суботу, 10 червня, під час робочої поїздки в область, повідомляє Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні починаємо процес введення додаткового підрозділу Національної гвардії, який буде розміщений тут, в Ізмаїлі, для забезпечення громадського порядку і безпеки жителів цього регіону", – сказав міністр внутрішніх справ.

За його словами, введення нового підрозділу НГУ відбувається планово, відповідно до стратегічної лінії, що передбачає нарощування державної присутності у Придунав’ї і Бессарабії до необхідного мінімуму.

"Наразі констатуємо доволі спокійну ситуацію в цьому регіоні і хорошу динаміку. Коли ми посилилися з точки зору присутності поліцейських і гвардійських сил, наприклад, у сусідньому Болграді, злочинність там знизилася вдвічі", – сказав Аваков і додав, що така динаміка поширюватиметься в усьому регіоні.

Також глава МВС заявив, що гвардійський підрозділ в Ізмаїлі вводиться не через нагальну потребу усунення якихось військових сутичок, а з метою превенції будь-яких спроб дестабілізувати ситуацію.

"Дестабілізувати регіон ми не дозволимо. А от чому ми сприятимемо, так це розвитку регіону, розвитку економіки, яка спиратиметься на безпеку кожного мешканця", – заявив Аваков.

Як повідомив міністр, введені до Ізмаїла сили Національної гвардії нараховуватимуть близько 400 осіб, які взаємодіятимуть з поліцейськими і забезпечуватимуть громадський порядок.

"Це будуть гарно підготовлені озброєні воєнізовані підрозділи, які, за необхідності, зможуть дати рішучу відсіч", – додав глава МВС.

Командувач Національної гвардії Юрій Аллеров підкреслив, що історія Криму й сходу країни дають підстави бути максимально пильними в Одеській області і вберегти цей регіон.

"Враховуючи складність обстановки, присутність Росії в Придністров’ї, не зовсім зрозуміла політика країн, які межують з нами, ми повинні мати тут силову структуру, яка разом з іншими підрозділами, забезпечить порядок. Загрози, які існують всередині нашої країни, показують, що ми можемо бути тільки сильними, тоді нас будуть поважати", – заявив Аллеров.

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