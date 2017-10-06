До Одеської області відрядять додатковий підрозділ Нацгвардії, – Аваков
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у суботу, 10 червня, під час робочої поїздки в область, повідомляє Департамент комунікації МВС.
"Сьогодні починаємо процес введення додаткового підрозділу Національної гвардії, який буде розміщений тут, в Ізмаїлі, для забезпечення громадського порядку і безпеки жителів цього регіону", – сказав міністр внутрішніх справ.
За його словами, введення нового підрозділу НГУ відбувається планово, відповідно до стратегічної лінії, що передбачає нарощування державної присутності у Придунав’ї і Бессарабії до необхідного мінімуму.
"Наразі констатуємо доволі спокійну ситуацію в цьому регіоні і хорошу динаміку. Коли ми посилилися з точки зору присутності поліцейських і гвардійських сил, наприклад, у сусідньому Болграді, злочинність там знизилася вдвічі", – сказав Аваков і додав, що така динаміка поширюватиметься в усьому регіоні.
Також глава МВС заявив, що гвардійський підрозділ в Ізмаїлі вводиться не через нагальну потребу усунення якихось військових сутичок, а з метою превенції будь-яких спроб дестабілізувати ситуацію.
"Дестабілізувати регіон ми не дозволимо. А от чому ми сприятимемо, так це розвитку регіону, розвитку економіки, яка спиратиметься на безпеку кожного мешканця", – заявив Аваков.
Як повідомив міністр, введені до Ізмаїла сили Національної гвардії нараховуватимуть близько 400 осіб, які взаємодіятимуть з поліцейськими і забезпечуватимуть громадський порядок.
"Це будуть гарно підготовлені озброєні воєнізовані підрозділи, які, за необхідності, зможуть дати рішучу відсіч", – додав глава МВС.
Командувач Національної гвардії Юрій Аллеров підкреслив, що історія Криму й сходу країни дають підстави бути максимально пильними в Одеській області і вберегти цей регіон.
"Враховуючи складність обстановки, присутність Росії в Придністров’ї, не зовсім зрозуміла політика країн, які межують з нами, ми повинні мати тут силову структуру, яка разом з іншими підрозділами, забезпечить порядок. Загрози, які існують всередині нашої країни, показують, що ми можемо бути тільки сильними, тоді нас будуть поважати", – заявив Аллеров.
Нагадаємо, командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво. Національна гвардія заперечує затримання командира однієї з військових частин в Івано-Франківській області співробітниками Служби безпеки і заявляє про затримання колишнього командира роти.
Двох військовослужбовців Нацгвардії полку "Азов" затримано за вбивство.
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